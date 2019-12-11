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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Тіло молодої жінки на Полтавщині пролежало декілька днів у снігу

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      На Полтавщині у снігу знайшли труп жінки / unsplash.com

      У селі Щербані 10 грудня знайшли труп молодої жінки. Хто вона – наразі встановлюють.

      У сніговому заметі жінка пролежала декілька днів. Допомогти опізнати жінку просить речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв. На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував її прикмети.

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      Це молода жінка 25-35 років, худорлява, з темним довгим фарбованим волоссям, має декілька татуювань: трохи нижче пупка праворуч – зображення левеняти, на правому безіменному пальці – лев з короною, на правому і лівому стегнах тату у вигляді бантиків, на лівій руці зі внутрішньої сторони ліктя – замочок і щілина.


      Тату жінки, яку знайшли у заметі на Полтавщині / фото: npu.gov.ua

      Усіх, хто знає інформацію щодо жінки, яка може мати подібні, як на малюнку, тату, просять подзвонити за телефоном Полтавського районного відділення (0532) 51-76-03 або 102.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал Жертви Новини Полтави
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