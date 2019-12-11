Тіло молодої жінки на Полтавщині пролежало декілька днів у снігу

У селі Щербані 10 грудня знайшли труп молодої жінки. Хто вона – наразі встановлюють.

У сніговому заметі жінка пролежала декілька днів. Допомогти опізнати жінку просить речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв. На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував її прикмети.

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Це молода жінка 25-35 років, худорлява, з темним довгим фарбованим волоссям, має декілька татуювань: трохи нижче пупка праворуч – зображення левеняти, на правому безіменному пальці – лев з короною, на правому і лівому стегнах тату у вигляді бантиків, на лівій руці зі внутрішньої сторони ліктя – замочок і щілина.



Тату жінки, яку знайшли у заметі на Полтавщині / фото: npu.gov.ua

Усіх, хто знає інформацію щодо жінки, яка може мати подібні, як на малюнку, тату, просять подзвонити за телефоном Полтавського районного відділення (0532) 51-76-03 або 102.