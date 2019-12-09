У Польщі жорстко вбили двох українців

Тіла двох громадян України знайшли 8 грудня в місцевості Доброславув в гміні Пулави.

Чоловіки загинули на території одного з розплідників дерев і чагарників, пише Lublin112. Правоохоронці знайшли тіла в житловому будинку.

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На трупах були виявлені ножові поранення. У поліції повідомили, що українці працювали на території розплідника. На місці подіїі декілька годин працювали правоохоронці. Звідки чоловіки родом – поки невідомо.

Згодом у справі затримали одного підозрюваного. Ним виявився 36-річний українець, він працював разом з вбитими та знав їх особисто.

Лише нещодавно у Садковіце, що в Лодзінському воєводстві Польщі, в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів виявили тіла двох громадян України. Відомо, що вони були родом з Тернопільської області та є родичами – 46-річний дядько та 28-річний племінник. На підприємстві вони працювали легально.

Рідня загиблих у смерті підозрює роботодавця українців.

Довідка. За офіційними даними, сьогодні у Польщі налічується 900 тисяч трудових мігрантів із України.