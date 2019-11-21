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      У Польщі на українського студента напали з ножем

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      У Польщі на українського студента напали з ножем / mykyivregion.com.ua

      У Кракові невідомі напали на 20-річного українського студента. Він у важкому стані перебуває у лікарні.

      За інформацією RMF24, хлопець близько опівночі повертався в гуртожиток політехнічного університету, коли на нього накинулись невідомі чоловіки з ножем. 

      До слова: Під Перемишлем осквернили могили українських січових стрільців

      Українець отримав важкі поранення у спину та сідниці. Місцеві ЗМІ повідомляють, що постраждалий був у стані алкогольного сп'яніння. 

      За попередньою інформацією, правоохоронці вже затримали нападників. Ними виявились молодики віком 19 та 20 років, які теж родом з України. Наразі триває слідство. 

      До слова, нещодавно у Садковіце, що в Лодзінському воєводстві Польщі, в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів виявили тіла двох громадян України. Відомо, що вони були родом з Тернопільської області та є родичами – 46-річний дядько та 28-річний племінник. На підприємстві вони працювали легально.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Польщі Кримінальні новини Кримінал
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