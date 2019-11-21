У Польщі на українського студента напали з ножем

У Кракові невідомі напали на 20-річного українського студента. Він у важкому стані перебуває у лікарні.

За інформацією RMF24, хлопець близько опівночі повертався в гуртожиток політехнічного університету, коли на нього накинулись невідомі чоловіки з ножем.

До слова: Під Перемишлем осквернили могили українських січових стрільців

Українець отримав важкі поранення у спину та сідниці. Місцеві ЗМІ повідомляють, що постраждалий був у стані алкогольного сп'яніння.

За попередньою інформацією, правоохоронці вже затримали нападників. Ними виявились молодики віком 19 та 20 років, які теж родом з України. Наразі триває слідство.

До слова, нещодавно у Садковіце, що в Лодзінському воєводстві Польщі, в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів виявили тіла двох громадян України. Відомо, що вони були родом з Тернопільської області та є родичами – 46-річний дядько та 28-річний племінник. На підприємстві вони працювали легально.