В Польше на украинского студента напали с ножом

В Кракове неизвестные напали на 20-летнего украинского студента. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

По информации RMF24, парень около полуночи возвращался в общежитие политехнического университета, когда на него набросились неизвестные мужчины с ножом.

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Украинец получил тяжелые ранения в спину и ягодицы. Местные СМИ сообщают, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, правоохранители уже задержали нападавших. Ими оказались парни возрастом 19 и 20 лет, тоже родом из Украины. Ведется следствие.

К слову, недавно в Садковице, что в Лодзинском воеводстве Польши, в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов обнаружили тела двух граждан Украины. Известно, что они были родом из Тернопольской области и являются родственниками – 46-летний дядя и 28-летний племянник. На предприятии они работали легально.