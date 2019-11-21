09:54
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
      Вєсті Кремля
      22:03, 20 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА

      В Польше на украинского студента напали с ножом

      90 Читати новину українською
      В Польше на украинского студента напали с ножом / mykyivregion.com.ua

      В Кракове неизвестные напали на 20-летнего украинского студента. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

      По информации RMF24, парень около полуночи возвращался в общежитие политехнического университета, когда на него набросились неизвестные мужчины с ножом.

      К слову: Под Перемышлем осквернили могилы украинских сечевых стрельцов

      Украинец получил тяжелые ранения в спину и ягодицы. Местные СМИ сообщают, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

      По предварительной информации, правоохранители уже задержали нападавших. Ими оказались парни возрастом 19 и 20 лет, тоже родом из Украины. Ведется следствие.

      К слову, недавно в Садковице, что в Лодзинском воеводстве Польши, в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов обнаружили тела двух граждан Украины. Известно, что они были родом из Тернопольской области и являются родственниками – 46-летний дядя и 28-летний племянник. На предприятии они работали легально.

      Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы
      сегодня
      1412
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Защитят ли США активистов Гонконга: разбор решения Сената
      сегодня , 09:40 Защитят ли США активистов Гонконга: разбор решения Сената
      Богдан Мірошниченко 19
      Холодні батареї взимку: як перемогти комунальні служби?
      сегодня , 08:40 Холодні батареї взимку: як перемогти комунальні служби?
      Ярослав Гришин 119
      Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      19 ноября , 13:17 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      213
      Главные новости 20 ноября: возвращение кораблей, открытие моста в Станице Луганской
      сегодня , 08:02 Главные новости 20 ноября: возвращение кораблей, открытие моста в Станице Луганской
      Ірина Кошанська 398
      День Достоинства и Свободы 2019: программа мероприятий в Киеве и Львове
      сегодня , 07:30 День Достоинства и Свободы 2019: программа мероприятий в Киеве и Львове
      Олег Терещенко 487
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук