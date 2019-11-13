У Польщі порахували кількість українських заробітчан

У Польщі працюють понад мільйон трудових мігрантів. З них – майже 900 тисяч українців.

Заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський розповів, що напруга на ринку праці Польщі дещо зменшується за рахунок напливу іммігрантів, пише rmf24.pl.

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Експерт зазначив, що також є багато заробітчан з Білорусі. Пересічний мігрант з України чи Білорусі працює у Польщі близько 7 місяців.

Як у Польщі порахували заробітчан?

Кількість трудових мігрантів у Польщі Нацбанк країни підрахував на підставі виданих робочих віз, карт поляка, дозволів на тимчасове чи постійне проживання в Польщі, довідок працедавців про працевлаштування іноземців, а також кількості офіційно застрахованих іноземців.

Згідно з соціологічними дослідженнями кожен 3 працівник з України хоче залишитися в Польщі.

До речі, упродовж 2018 року Польща видала понад 300 тисяч дозволів на працевлаштування громадянам держав – не членів Євросоюзу. Більше за Польщу в ЄС таких дозволів не видавала жодна країна.

Довідка. Кількість українців від початку 2019 року скоротилася на 1,5 мільйона осіб. Наразі з України виїжджає більше людей, аніж приїжджає. Смертність також вища, аніж народжуваність. Детальніше – тут.

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