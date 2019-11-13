В Польше посчитали количество украинских заробитчан

В Польше работают более миллиона трудовых мигрантов. Из них – почти 900 тысяч украинцев.

Заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский рассказал, что напряжение на рынке труда Польши несколько уменьшается за счет наплыва иммигрантов, пишет rmf24.pl.

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Эксперт отметил, что также есть много рабочих из Беларуси. Рядовой мигрант из Украины или Беларуси работает в Польше около 7 месяцев.

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Количество трудовых мигрантов в Польше Нацбанк страны подсчитал на основании выданных рабочих виз, карт поляка, разрешений на временное или постоянное проживание в Польше, справок работодателей о трудоустройстве иностранцев, а также количества официально застрахованных иностранцев.

Согласно социологическим исследованиям каждый 3 работник из Украины хочет остаться в Польше.

Кстати, в течение 2018 года Польша выдала более 300 тысяч разрешений на трудоустройство гражданам государств – не членов Евросоюза. Больше Польши в ЕС таких разрешений не выдавала ни одна страна.

Справка. Количество украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 миллиона человек. Сейчас из Украины выезжает больше людей, чем приезжает. Смертность также выше, чем рождаемость. Подробнее – здесь.

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