17:49
19 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 сентября
      Вести.UA: Гонтарева против потусторонних сил Коломойского. Аваков, наркомания и Добкин
      Вєсті.UA
      21:30, 18 сентября
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Все больше украинцев хочет остаться жить в Польше: исследования

      78 Читати новину українською
      Украинцы в Польше
      Украинцы в Польше / Фото из открытых источников

      Число украинцев, которые хотят переехать жить в Польшу, выросло на одну треть по сравнению с прошлым годом.

      Об этом стало известно из исследования "Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL", сообщает "Польское радио".

      Согласно ему, каждый третий работник из Украины хочет остаться в Польше. Более 40% из них имеет высшее и неполное высшее образование.

      Читайте также: Какое количество украинцев находится на заработках: официальные цифры

      Среди аргументов в пользу жизни в Польше граждане Украины называют:

      1. высокое качество жизни – 66,5%,
      2. хороший заработок и лучшие перспективы для детей – 46%.

      Более трех четвертей респондентов, обдумывают переезд в Польшу, считают, что предоставление им вида на жительство в Польше повлияет на их решение о переезде.

      Почти две трети граждан Украины, которые работают в Польше, и которые обдумывают возможность остаться в Польше, планируют также перевезти туда свои семьи.

      Чаще всего граждане Украины приезжают на заработки в Польшу на основании рабочей визы – 60%. Однако, по сравнению с прошлогодним исследованием, более чем 5% увеличилась доля украинских работников, находящихся в Польше на основании безвизового режима между Украиной и ЕС.

      Почти 28% респондентов признали, что сталкивались с негативными ситуациями при оплате труда и предложений работы, когда настоящие условия трудоустройства отличались от заявленных.

      Недавно сообщалось, что самой большой национальной группой работников остаются украинцы – сейчас в Польше их около 483 тысяч.

      blog_ava
      Осталось жить несколько дней: что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
      сегодня
      278444
      Теги: Новости Украины Заробитчане Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии
      сегодня , 17:07 Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии
      Катерина Петренко 45
      Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить, – эксперт
      сегодня , 17:04 Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить, – эксперт
      Ірина Поліщук 183
      Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне
      сегодня , 16:02 Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне
      Світлана Попова 175
      Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      сегодня , 15:00 Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      Блог Медіа 766
      Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      сегодня , 14:30 Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      Віталій Шабунін 177
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук