Все больше украинцев хочет остаться жить в Польше: исследования

Число украинцев, которые хотят переехать жить в Польшу, выросло на одну треть по сравнению с прошлым годом.

Об этом стало известно из исследования "Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL", сообщает "Польское радио".

Согласно ему, каждый третий работник из Украины хочет остаться в Польше. Более 40% из них имеет высшее и неполное высшее образование.

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Среди аргументов в пользу жизни в Польше граждане Украины называют:

высокое качество жизни – 66,5%, хороший заработок и лучшие перспективы для детей – 46%.

Более трех четвертей респондентов, обдумывают переезд в Польшу, считают, что предоставление им вида на жительство в Польше повлияет на их решение о переезде.

Почти две трети граждан Украины, которые работают в Польше, и которые обдумывают возможность остаться в Польше, планируют также перевезти туда свои семьи.

Чаще всего граждане Украины приезжают на заработки в Польшу на основании рабочей визы – 60%. Однако, по сравнению с прошлогодним исследованием, более чем 5% увеличилась доля украинских работников, находящихся в Польше на основании безвизового режима между Украиной и ЕС.

Почти 28% респондентов признали, что сталкивались с негативными ситуациями при оплате труда и предложений работы, когда настоящие условия трудоустройства отличались от заявленных.

Недавно сообщалось, что самой большой национальной группой работников остаются украинцы – сейчас в Польше их около 483 тысяч.