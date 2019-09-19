16:49
19 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і погані новини для Ізраїлю. Жирік косить під Пиню
      Вєсті Кремля
      22:11, 18 вересня
      Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін
      Вєсті.UA
      21:28, 18 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, 18 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Все більше українців хоче залишитися жити в Польщі: дослідження

      466 Читать новость на русском
      Українці в Польщі
      Українці в Польщі / Фото з відкритих джерел

      Частина українців, яка хоче переїхати жити до Польщі, зросла на одну третю у порівнянні з минулим роком.

      Про це стало відомо з дослідження "Українці на польському ринку праці: досвід, виклики та перспективи. Звіт EWL", повідомляє "Польське радіо".

      Згідно з ним, кожен третій працівник з України хоче залишитися в Польщі. Понад 40% з них має вищу та неповну вищу освіту.

      Читайте також: Скільки українців перебуває на заробітках: офіційні цифри

      Серед аргументів на користь життя у Польщі громадяни України називають:

      1. вищу якість життя – 66,5%,
      2. добрий заробіток та ліпші перспективи для дітей – 46%.

      Понад три чверті респондентів, які обмірковують переїзд до Польщі, вважають, що надання їм посвідки на постійне проживання у Польщі вплине на їхнє рішення про переїзд.

      Майже дві третини громадян України, які працюють у Польщі, і які обмірковують можливість залишитися у Польщі, планують також перевезти туди свої сім’ї.

      Найчастіше громадяни України приїжджають на заробітки до Польщі на підставі робочої візи – 60%. Однак, у порівнянні з минулорічним дослідженням, на понад 5% збільшилася частка українських працівників, які перебувають у Польщі на підставі безвізового режиму між Україною та ЄС.

      Майже 28% респондентів визнали, що стикалися із негативними ситуаціями під час оплати праці та пропозицій роботи, коли справжні умови працевлаштування відрізнялися від заявлених.

      Нещодавно повідомляли, що найбільшою національною групою заробітчан залишаються українці – нині у Польщі їх аж 483 тисячі.

      blog_ava
      Ведуча "Орла і Решки" Аліна Астровська виходить заміж за колегу, – ЗМІ
      сьогодні
      6371
      Теги: Новини України Новини Польщі Заробітчани
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перегони озброєнь: для чого це наддержавам і чи готуватися світові до ядерної війни
      сьогодні , 16:02 Перегони озброєнь: для чого це наддержавам і чи готуватися світові до ядерної війни
      Світлана Попова 286
      Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      сьогодні , 15:00 Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      Блог Медіа 616
      Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      сьогодні , 14:30 Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      Віталій Шабунін 336
      Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      сьогодні , 14:02 Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      Яніна Ткачук 1821
      Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      сьогодні , 12:00 Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      Павло Казарін 615
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук