Все більше українців хоче залишитися жити в Польщі: дослідження

Частина українців, яка хоче переїхати жити до Польщі, зросла на одну третю у порівнянні з минулим роком.

Про це стало відомо з дослідження "Українці на польському ринку праці: досвід, виклики та перспективи. Звіт EWL", повідомляє "Польське радіо".

Згідно з ним, кожен третій працівник з України хоче залишитися в Польщі. Понад 40% з них має вищу та неповну вищу освіту.

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Серед аргументів на користь життя у Польщі громадяни України називають:

вищу якість життя – 66,5%, добрий заробіток та ліпші перспективи для дітей – 46%.

Понад три чверті респондентів, які обмірковують переїзд до Польщі, вважають, що надання їм посвідки на постійне проживання у Польщі вплине на їхнє рішення про переїзд.

Майже дві третини громадян України, які працюють у Польщі, і які обмірковують можливість залишитися у Польщі, планують також перевезти туди свої сім’ї.

Найчастіше громадяни України приїжджають на заробітки до Польщі на підставі робочої візи – 60%. Однак, у порівнянні з минулорічним дослідженням, на понад 5% збільшилася частка українських працівників, які перебувають у Польщі на підставі безвізового режиму між Україною та ЄС.

Майже 28% респондентів визнали, що стикалися із негативними ситуаціями під час оплати праці та пропозицій роботи, коли справжні умови працевлаштування відрізнялися від заявлених.

Нещодавно повідомляли, що найбільшою національною групою заробітчан залишаються українці – нині у Польщі їх аж 483 тисячі.