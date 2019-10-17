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      Все больше украинцев становятся руководителями в Польше

      10 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / pinterest.com

      Большинство украинцев в Польше занимают должности низшего уровня в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. В то же время количество украинцев на руководящих должностях растет.

      В целом больше всего украинцам выдают разрешения на работу в Польше в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, пишет Plus Biznesu.

      Обратите внимание: Сколько зарабатывают украинцы за границей: детали в цифрах

      В первой половине 2019 года 404 украинца были трудоустроены как представители органов государственной власти, высшие должностные лица и руководители. Это на 53% больше, чем год назад.

      Рост занятости среди специалистов или руководителей свидетельствует о том, что в Украине мы можем найти много ценных работников,
      – говорит Кшиштоф Инглот, глава агентства по трудоустройству Personnel Service.

      Эксперт отметил, что Польше нужны знания и умения украинцев. "Мы должны им отплатить привлекательной миграционной политикой, включая обеспечение, например, полного социального пакета, облегчение доступа к жилью или образованию для их детей", – добавил он.

      Интересно: Как изменилось количество украинцев с начала 2019 года: печальная статистика

      Отметим, что наибольшей национальной группой работников в Польше остаются украинцы – их аж 483 тысячи. Согласно социологическим исследованиям, каждый 3 работник из Украины хочет остаться в Польше.

      Кстати, за 2018 год Польша выдала более 300 тысяч разрешений на трудоустройство гражданам государств-не членам Евросоюза. Больше Польши в ЕС таких разрешений не выдавала ни одна страна.

      Сколько на самом деле украинцев в Польше?
      Проверенных и точных данных на этот счет нет.

      Однако аналитики компании Selectivv, которая изучает привычки и поведение владельцев мобильных телефонов, подсчитали, сколько пользователей с SIM-картами польских операторов имеют в своих смартфонах установленный украинский или русский языки. И при этом в течение года хотя бы раз подключались к украинской сети мобильной связи.

      И так, по состоянию на январь 2019 года в Польше зафиксировали 1 миллион 270 тысяч 398 таких людей. Это примерно 3 – 3,5% населения всей страны.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Иммигранты Заробитчане Новости Польши
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