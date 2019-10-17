Все більше українців стають керівниками у Польщі

Більшість українців у Польщі обіймають посади нижчого рівня в промисловості, сільському господарстві та сфері послуг. Водночас кількість українців на керівних посадах зростає.

Загалом найбільше українцям видають дозволи на роботу у Польщі у промисловості, сільському господарстві і сфері послуг, пише Plus Biznesu.

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У першій половині 2019 року 404 українці були працевлаштовані як представники органів державної влади, вищі посадові особи та керівники. Це на 53% більше, аніж рік тому.

Зростання зайнятості серед спеціалістів чи керівників свідчить про те, що в Україні ми можемо знайти багато цінних працівників,

– каже Кшиштоф Інглот, голова агентства із працевлаштування Personnel Service.

Експерт зазначив, що Польщі потрібні знання та вміння українців. "Ми повинні їм відплатити привабливою міграційною політикою, включаючи забезпечення, наприклад, повного соціального пакету, полегшення доступу до житла чи освіти для їх дітей", – додав він.

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Зауважимо, що найбільшою національною групою заробітчан у Польщі залишаються українці – їх аж 483 тисячі. Згідно з соціологічними дослідженнями кожен 3 працівник з України хоче залишитися в Польщі.

До речі, упродовж 2018 року Польща видала понад 300 тисяч дозволів на працевлаштування громадянам держав – не членів Євросоюзу. Більше за Польщу в ЄС таких дозволів не видавала жодна країна.

Скільки насправді українців у Польщі?Перевірених та точних даних щодо цього немає.



Однак аналітики компанії Selectivv, яка вивчає звички та поведінку власників мобільних телефонів, підрахували, скільки користувачів з SIM-картами польських операторів мають у своїх смартфонах встановлену українську або російську мови. І при цьому протягом року хоча б раз підключалися до української мережі мобільного зв'язку.



Тож станом на січень 2019 року в Польщі зафіксували 1 мільйон 270 тисяч 398 таких осіб. Це приблизно 3 – 3,5% населення усієї країни.