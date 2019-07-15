Скільки заробляють українці за кордоном: деталі в цифрах

Через трудову міграцію Україна втрачає кваліфікованих працівників. А від початку 2020 року слід чекати ще більшої "кадрової кризи". Німеччина спрощує процедуру працевлаштування для українців.

Які зарплати за кордоном

Українці все частіше обирають для заробітків Польщу, Чехію і країни Балтії. Одна з найголовніших причин – зарплата.

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"У Польщі українець може заробити 800-900 євро, у Чехії – до 1000 євро, а після нового року відкриється й ринок працевлаштування Німеччини, куди українці поїдуть залюбки, бо мінімальна зарплата в Україні – 140 євро, в Німеччині вона складає 1600 євро", – сказав президент Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобійник.

Журналіст і ведучий 24 каналу Єгор Скоріна є одним з тих, хто повернувся зі заробіток. За його словами, працював будівельником в Ізраїлі.

"У цій "шкурі" відчуваєш себе другим сортом, тому що ти не на своєму місці, ти працюєш по 12-14 годин. Однак, якби ти тут працював на багато менше, то міг би отримати такі самі кошти", – пояснив Єгор Скоріна.

Боротьба за мігрантів в Україні

У Міністерстві соцполітики запевняють, аби українці залишалися на батьківщині, уряд бореться з тіньовою зайнятістю і виплачують компенсації за нові робочі місця. Андрій Рева неодноразово зазначав, що головне – це заробітна плата. Середня має бути не менше 15 тисяч гривень, поки що вона лише 10 тисяч гривень.

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Поки українці шукають кращої долі за кордоном, на їхнє місце приїздять вихідці з азіатських країн. І хоч трудова міграція у всьому світі – звичне вище, то для України вона набуває серйозних масштабів.