На скільки зросли доходи українців: статистика

З січня по березень 2019 року сукупно українці отримали 803,4 мільярда гривень доходів. Це на 7,7% більше у порівнянні з першим кварталом 2018 року.

При цьому дохід на одну особу становив 14 398 гривень, зазначають у Державній службі статистики. Читайте також: В Україні зменшилась середня зарплата: хто і де заробляє найбільше Структура доходів українців у першому кварталі 2018 року Структура доходів українців у першому кварталі 2019 року Зарплата 49,4% 50,4% Прибуток та змішаний дохід 14,2% 14,5% Доходи від власності 1,9% 1,8% Соціальна допомога та інші поточні трансферти 34,5% 33,3% Цікаво, що доходів українці отримали 803,4 мільярда гривень, а от витратили за січень – березень 2019-ого більше 852,4 мільярда гривень. Тож заощадження скоротились на 49 мільярдів гривень. На що українці витратили 852,4 мільярда гривень: 94,9% – купівля товарів і послуг (91,2% – у 1-му кварталі 2018 року);

11,2% – поточні податки на доходи, майно та інші поточні трансферти (10,2% – у 1-му кварталі 2018 року).