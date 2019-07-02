На скільки зросли доходи українців: статистика
З січня по березень 2019 року сукупно українці отримали 803,4 мільярда гривень доходів. Це на 7,7% більше у порівнянні з першим кварталом 2018 року.
При цьому дохід на одну особу становив 14 398 гривень, зазначають у Державній службі статистики.
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|Структура доходів українців у першому кварталі 2018 року
|Структура доходів українців у першому кварталі 2019 року
|Зарплата
|49,4%
|50,4%
|Прибуток та змішаний дохід
|14,2%
|14,5%
|Доходи від власності
|1,9%
|1,8%
|Соціальна допомога та інші поточні трансферти
|34,5%
|33,3%
Цікаво, що доходів українці отримали 803,4 мільярда гривень, а от витратили за січень – березень 2019-ого більше 852,4 мільярда гривень. Тож заощадження скоротились на 49 мільярдів гривень.
На що українці витратили 852,4 мільярда гривень:
- 94,9% – купівля товарів і послуг (91,2% – у 1-му кварталі 2018 року);
- 11,2% – поточні податки на доходи, майно та інші поточні трансферти (10,2% – у 1-му кварталі 2018 року).
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