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      На скільки зросли доходи українців: статистика

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      Доходи українців зросли
      Доходи українців зросли / Колаж 24 каналу

      З січня по березень 2019 року сукупно українці отримали 803,4 мільярда гривень доходів. Це на 7,7% більше у порівнянні з першим кварталом 2018 року.

      При цьому дохід на одну особу становив 14 398 гривень, зазначають у Державній службі статистики.

      Читайте також: В Україні зменшилась середня зарплата: хто і де заробляє найбільше

        Структура доходів українців у першому кварталі 2018 року Структура доходів українців у першому кварталі 2019 року
      Зарплата 49,4% 50,4%
      Прибуток та змішаний дохід 14,2% 14,5%
      Доходи від власності 1,9% 1,8%
      Соціальна допомога та інші поточні трансферти 34,5% 33,3%

      Цікаво, що доходів українці отримали 803,4 мільярда гривень, а от витратили за січень – березень 2019-ого більше 852,4 мільярда гривень. Тож заощадження скоротились на 49 мільярдів гривень.

      На що українці витратили 852,4 мільярда гривень:

      • 94,9% – купівля товарів і послуг (91,2% – у 1-му кварталі 2018 року);
      • 11,2% – поточні податки на доходи, майно та інші поточні трансферти (10,2% – у 1-му кварталі 2018 року). 
      blog_ava
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      Теги: Новини України Статистика Гроші Зарплата
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