В Польше жестко убили двоих украинцев
Тела двоих граждан Украины нашли 8 декабря в местности Доброславув в гмине Пулавы.
Мужчины погибли на территории одного из питомников деревьев и кустарников, пишет Lublin112. Правоохранители нашли тела в жилом доме.
Читайте также: В Польше на украинского студента напали с ножом
На трупах были обнаружены ножевые ранения. В полиции сообщили, что украинцы работали на территории питомника. На месте происшествия несколько часов работали правоохранители. Откуда мужчины родом – пока неизвестно.
Впоследствии по делу задержали одного подозреваемого. Им оказался 36-летний украинец, он работал вместе с убитыми и знал их лично.
Только недавно в Садковице, в Лодзинском воеводстве Польши, в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов обнаружили тела двоих граждан Украины. Известно, что они были родом из Тернопольской области и являются родственниками – 46-летний дядя и 28-летний племянник. На предприятии они работали легально.
Родня погибших в смерти подозревает работодателя украинцев.
Справка. По официальным данным, сегодня в Польше насчитывается 900 тысяч трудовых мигрантов из Украины.