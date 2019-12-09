17:43
9 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, 7 декабря
      Вєсті.UA
      18:12, 7 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В Польше жестко убили двоих украинцев

      334 Читати новину українською
      В Польше жестко убили двоих украинцев / lublin112.pl

      Тела двоих граждан Украины нашли 8 декабря в местности Доброславув в гмине Пулавы.

      Мужчины погибли на территории одного из питомников деревьев и кустарников, пишет Lublin112. Правоохранители нашли тела в жилом доме.

      Читайте также: В Польше на украинского студента напали с ножом

      На трупах были обнаружены ножевые ранения. В полиции сообщили, что украинцы работали на территории питомника. На месте происшествия несколько часов работали правоохранители. Откуда мужчины родом – пока неизвестно.

      Впоследствии по делу задержали одного подозреваемого. Им оказался 36-летний украинец, он работал вместе с убитыми и знал их лично.

      Только недавно в Садковице, в Лодзинском воеводстве Польши, в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов обнаружили тела двоих граждан Украины. Известно, что они были родом из Тернопольской области и являются родственниками – 46-летний дядя и 28-летний племянник. На предприятии они работали легально.

      Родня погибших в смерти подозревает работодателя украинцев.

      Справка. По официальным данным, сегодня в Польше насчитывается 900 тысяч трудовых мигрантов из Украины.

      Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
      сегодня
      4837
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Жертвы Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:26 От 2014 и по сей день: чем запомнилась каждая из нормандских встреч
      Анна Брикова 20
      сегодня , 16:30 Новий турборежим "Слуги народу": етичний кодекс одіозного Дубінського
      Анна Калюжна 54
      сегодня , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 88
      сегодня , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 156
      сегодня , 15:05 Анбандлинг в Украине: что значит и как работает
      Наталія Пристанська 131
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук