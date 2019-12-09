В Польше жестко убили двоих украинцев

Тела двоих граждан Украины нашли 8 декабря в местности Доброславув в гмине Пулавы.

Мужчины погибли на территории одного из питомников деревьев и кустарников, пишет Lublin112. Правоохранители нашли тела в жилом доме.

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На трупах были обнаружены ножевые ранения. В полиции сообщили, что украинцы работали на территории питомника. На месте происшествия несколько часов работали правоохранители. Откуда мужчины родом – пока неизвестно.

Впоследствии по делу задержали одного подозреваемого. Им оказался 36-летний украинец, он работал вместе с убитыми и знал их лично.

Только недавно в Садковице, в Лодзинском воеводстве Польши, в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов обнаружили тела двоих граждан Украины. Известно, что они были родом из Тернопольской области и являются родственниками – 46-летний дядя и 28-летний племянник. На предприятии они работали легально.

Родня погибших в смерти подозревает работодателя украинцев.

Справка. По официальным данным, сегодня в Польше насчитывается 900 тысяч трудовых мигрантов из Украины.