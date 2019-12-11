Тело молодой женщины на Полтавщине пролежало несколько дней в снегу

В селе Щербани 10 декабря нашли труп молодой женщины. Кто она – пока устанавливается.

В снежном сугробе женщина пролежала несколько дней. Помочь опознать женщину просит представитель ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев. На своей странице в фейсбуке он опубликовал ее приметы.

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Это молодая женщина 25-35 лет, худощавая, с темными длинными окрашенными волосами, имеет несколько татуировок: чуть ниже пупка справа – изображение львенка, на правом безымянном пальце – лев с короной, на правом и левом бедрах тату в виде бантиков, на левой руке с внутренней стороны локтя – замочек и щель.



Папа женщины, которую нашли в сугробе на Полтавщине / фото: npu.gov.ua

Всех, кто знает информацию о женщине, которая может иметь подобные, как на рисунке, тату, просят позвонить по телефону Полтавского районного отделения (0532) 51-76-03 або 102.