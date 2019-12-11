12:23
11 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:05, 10 декабря
      Вєсті.UA
      22:11, 10 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Тело молодой женщины на Полтавщине пролежало несколько дней в снегу

      1 Читати новину українською
      На Полтавщине в снегу нашли труп женщины / unsplash.com

      В селе Щербани 10 декабря нашли труп молодой женщины. Кто она – пока устанавливается.

      В снежном сугробе женщина пролежала несколько дней. Помочь опознать женщину просит представитель ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев. На своей странице в фейсбуке он опубликовал ее приметы.

      Резонансная новость: В Польше жестко убили двух украинцев

      Это молодая женщина 25-35 лет, худощавая, с темными длинными окрашенными волосами, имеет несколько татуировок: чуть ниже пупка справа – изображение львенка, на правом безымянном пальце – лев с короной, на правом и левом бедрах тату в виде бантиков, на левой руке с внутренней стороны локтя – замочек и щель.


      Папа женщины, которую нашли в сугробе на Полтавщине / фото: npu.gov.ua

      Всех, кто знает информацию о женщине, которая может иметь подобные, как на рисунке, тату, просят позвонить по телефону Полтавского районного отделения (0532) 51-76-03 або 102.

      Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      сегодня
      106895
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминал Жертвы Новости Полтавы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:20 Шахтер-Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця 212
      сегодня , 07:09 Осторожный прогресс: что пишут западные СМИ о нормандской встрече
      Світлана Попова 455
      сегодня , 07:01 Нормандская встреча: выдержал ли Зеленский испытание Путиным
      Ірина Поліщук 538
      сегодня , 06:17 За кадром нормандского саммита: о спорных вопросах и будущем Донбасса
      Інна Жолобович 627
      сегодня , 02:00 Підсумки нормандської зустрічі: на які поступки може піти України і чи чекати позитивних зрушень
      Антон Голобородько 207
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук