Противодействие деятельности иностранных спецслужб в Украине: что сделала СБУ в 2019 году

Военная контрразведка Службы безопасности Украины продолжает противодействовать разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Так, в течение 2019 года оперативники СБУ пресекли деятельность 17 агентов иностранных спецслужб.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в 2019 году по материалам военной контрразведки было начато 538 уголовных производств. Также с начала года было сообщено о подозрении 119 лицам и направлено в суд 100 производств. В итоге к различным срокам и видам наказания были осуждены 43 человека, в том числе 2 – за государственную измену, 16 – за терроризм.

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Среди осужденным находятся трое участников российской агентурной группы "Сапфир". Ее создало Главное управление генштаба Вооруженных сил РФ. А занималась эта группа по заданию спецслужб России сбором разведывательной информации о силах и средствах, задействованных в операции объединенных сил, а также планированием и проведением антиукраинских информационных акций. Координатора группы так называемого "советника правительства "ЛНР" Тимохина объявили в розыск.

Кроме того, за 2019 год были разоблачены 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения были приговорены 12 боевиков.

4 года лишения свободы за участие в террористической организации получил стрелок "Оплота", которого Служба безопасности задержала в международном аэропорту "Борисполь".



По 8 лет получили двое боевиков фейковых республик, задержанных СБУ вблизи передовых позиций Вооруженных Сил.



К 10 годам заключения приговорен боец-дезертир, который самовольно покинул украинскую армию и перешел на сторону боевиков. Согласно с вражеским заданием, он планировал вернуться на подконтрольную украинской власти территорию в рамках обмена пленными для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

К слову, недавно Служба безопасности предотвратила контрабанду в Россию комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и Ан-74. Заказ с территории страны-агрессора был сделан в интересах Минобороны РФ.