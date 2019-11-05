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      Как СБУ нанесла весомый удар по российской разведке: интересные подробности

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      Контрразведка СБУ успешно разоблачила агентов российских спецслужб: что об этом известно
      Контрразведка СБУ успешно разоблачила агентов российских спецслужб: что об этом известно / Соцсети

      Контрразведчики Службы безопасности Украины за последнее время разоблачили ряд агентов российских спецслужб. Все они работали на 316 разведывательный центр генштаба российских вооруженных сил.

      Что известно про 316 Центр российской военной разведки

      Дислоцируется он в Новороссийске Краснодарского края. Возглавлял центр капитан 1 ранга Петр Каменщиков. За провалы в оперативно-служебной деятельности его уже уволили. Хотя Каменщиков имел значительный авторитет и положительные рекомендации со стороны руководства.

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      СБУ, Петро Каменщиков, розвідка, Росія, Україна

      В СБУ выяснили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке граждан Украины. Они пополняли агентурные сети для сбора различной разведывательной информации и входили в агентурно-боевые группы. Эти группы были созданы для подготовки и проведения диверсий на территории Украины.

      Что касается самого центра, то он специализирующихся на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в частности обеспечивает необходимой информацией оккупантов на Востоке Украины. Также его сотрудники принимали непосредственное участие в российской оккупации Крыма.

      Начиная с 2014 года, украинская контрразведка успешно противодействует российским спецслужбам. В частности, украинским разведчикам удалось обнаружить и задержать ряд агентов российской военной разведки.

      Так, во время последнего обмена по схеме "35 на 35", который состоялся 7 сентября, в Россию были переданы четыре уличенных контрразведкой и осужденных за государственную измену агента 316 центра.

      Сейчас решается вопрос о привлечении Каменщикова и других сотрудников центра, непосредственно задействованных в разведывательно-подрывной деятельности против Украины, к уголовной ответственности. Всем им инкриминируют шпионаж. Известно, что СБУ уже направила подозрение по этой статье капитану 3 ранга Алексей Аненко.

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      Каких агентов разоблачила украинская спецслужба и передала России

      Антонина Радионова

      Антоніна Родіонова, СБУ, Контррозвідка, Росія

      Родилась 6 сентября 1969 года. Имеет украинское гражданство и была военнослужащим Нацгвардии. Ее задержала контрразведка осенью 2017 года. Обвиняют ее в государственной измене. По решению суда она получила 4 года лишения свободы.

      Дмитрий Кореновский

      Дмитро Кореновський, СБУ, Контррозвідка, Росія

      Дмитро Кореновський, СБУ, Контррозвідка, Росія

      Родился он 18 марта 1972 года. Гражданин Украины. Контрразведка СБУ его задержала в июне 2018 года. По нему шло следствие по статье о государственной измене.

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      Виктор Федоров

      Віктор Федоров, СБУ, Контррозвідка, Росія

      Родился он 18 июля 1969 года. Имеет украинское гражданство. Контрразведкой СБУ был задержан в июне 2018 года. Его подозревают в государственной измене, находился под следствием.

      Юрий Ломако

      Юрій Ломако, СБУ, Контррозвідка, Росія

      Юрій Ломако, СБУ, Контррозвідка, Росія

      Родился в 1961 году. Имеет украинское гражданство. Бывший военнослужащий. Его задержала контрразведка СБУ в декабре 2018 года. Был осужден на 5 лет лишения свободы по статье о государственной измене.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Российская пропаганда СБУ
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