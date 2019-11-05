Як СБУ завдала вагомого удару російській розвідці: цікаві подробиці

Контррозвідники Служби безпеки України за останній час викрили низку агентів російських спецслужб. Усі вони працювали на 316 розвідувальний центр генштабу російських збройних сил.

Що відомо про 316 Центр російської військової розвідки

Дислокується він у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Очолював центр капітан 1 рангу Петро Каменщиков. За провали в оперативно-службовій діяльності його вже звільнили з посади. Хоча Каменщиков мав значний авторитет і позитивні рекомендації з боку керівництва.

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У СБУ з’ясували, що Каменщиков очолював розвідувальний підрозділ з 2012 року та організував системну роботу з вербування громадян України. Вони поповнювали агентурні мережі для збору різної розвідувальної інформації та входили до агентурно-бойових груп. Ці групи було створено для підготовки та проведення диверсій на території України.

Щодо самого центру, то він спеціалізуються на проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України, зокрема забезпечує необхідною інформацією окупантів на Сході України. Також його співробітники брали безпосередню участь в російській окупації Криму.

Починаючи з 2014 року, українська контррозвідка успішно протидіє російським спецслужбам. Зокрема, українські розвідникам вдалося виявити та затримати низку агентів російської військової розвідки.

Так, під час останнього обміну за схемою "35 на 35", який відбувся 7 вересня, до Росії було передано чотирьох викритих контррозвідкою та засуджених за державну зраду агентів 316 центру.

Наразі вирішується питання щодо притягнення Каменщикова та інших співробітників центру, безпосередньо задіяних у розвідувально-підривній діяльності проти України, до кримінальної відповідальності. Усім їм інкримінують шпигунство. Відомо, що СБУ вже направила підозру за цією статтею капітану 3 рангу Олексію Аненку.

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Яких агентів викрила українська спецслужба та передала Росії

Антоніна Радіонова

Народилася 6 вересня 1969 року. Має українське громадянство та була військовослужбовцем Нацгвардії. Її затримала контррозвідка восени 2017 року. Звинувачують її у державній зраді. За рішенням суду вона отримала 4 роки позбавлення волі.

Дмитро Кореновський

Народився він 18 березня 1972 року. Є громадянином України. Контррозвідка СБУ його затримала у червні 2018 року. Щодо нього тривало слідство за статтею про державну зраду.

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Віктор Федоров

Народився він 18 липня 1969 року. Має українське громадянство. Контррозвідка СБУ його затримала в червні 2018 року. Його підозрюють у державній зраді, перебував під слідством.

Юрій Ломако

Народився у 1961 році. Має українське громадянство. Є колишнім військовослужбовцем. Його затримала контррозвідка СБУ у грудні 2018 року. Був засудженим до 5 років позбавлення волі за статтею про державну зраду.