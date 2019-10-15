Шпигував для ФСБ: на Полтавщині засудили зрадника України – що про це відомо
На Полтавщині відправили за грати мешканця Кременчука. Він зливав важливу інформацію про українських військових російській ФСБ.
За це 57-річному шпигуну присудили 12 років ув’язнення. Вирок ухвалила колегія суддів Крюківського райсуду Кременчука, інформує пресслужба військової прокуратури Центрального регіону.
Актуально: Бойовики вербують іноземців для шпигування в Україні
Річ у тім, що ще у липні 2014 року під час відпочинку в тимчасово окупованому Криму житель Кременчука встановив контакт та почав спілкуватися з працівниками Федеральної служби безпеки Росії.
Так, після вербування чоловік виконував завдання російської спецслужби. Цим він наносив шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України.
Зловмисник – колишній працівник міліції, на фото він під час допиту в СБУ/ фото пресслужба СБУ
П’ять років зловмисник передавав ФСБ інформацію про розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Полтавській області і в Україні загалом. Зокрема, чоловік "зливав" інформацію про осіб, що перебувають на військовому обліку у комісаріатах. Це, до речі, є службовою інформацією Збройних сил.
Свою вину в допомозі спецслужбам держави-агресора та у проведенні підривної діяльності проти України він визнав повністю.
Зазначимо, що чоловіку оголосили підозру у державній зраді в липні. Тоді ж СБУ провела в його помешканні обшуки. Відомо, що зрадник – колишній працівник МВС. За інформацію, яку передавав Росії, він отримував грошову винагороду.
Зраднику присудили 12 років в'язниці: відео
Вибір редакції
-
Зеленський може обговорити з Путіним повернення Криму під час зустрічі у нормандському форматісьогодні , 16:45
-
Все це вигадка, – родичі Анастасії Заворотнюк спростували новини про критичний стан її здоров'ясьогодні , 16:36
-
У Мінську спробують знову домовитись про розведення: картасьогодні , 15:00