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      Шпигував для ФСБ: на Полтавщині засудили зрадника України – що про це відомо

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      Затримання кременчужанина-зрадника
      Затримання кременчужанина-зрадника / пресслужба СБУ

      На Полтавщині відправили за грати мешканця Кременчука. Він зливав важливу інформацію про українських військових російській ФСБ.

      За це 57-річному шпигуну присудили 12 років ув’язнення. Вирок ухвалила колегія суддів Крюківського райсуду Кременчука, інформує пресслужба військової прокуратури Центрального регіону.

      Актуально: Бойовики вербують іноземців для шпигування в Україні

      Річ у тім, що ще у липні 2014 року під час відпочинку в тимчасово окупованому Криму житель Кременчука встановив контакт та почав спілкуватися з працівниками Федеральної служби безпеки Росії.

      Так, після вербування чоловік виконував завдання російської спецслужби. Цим він наносив шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України.


      Зловмисник – колишній працівник міліції, на фото він під час допиту в СБУ/ фото пресслужба СБУ

      П’ять років зловмисник передавав ФСБ інформацію про розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Полтавській області і в Україні загалом. Зокрема, чоловік "зливав" інформацію про осіб, що перебувають на військовому обліку у комісаріатах. Це, до речі, є службовою інформацією Збройних сил.

      Свою вину в допомозі спецслужбам держави-агресора та у проведенні підривної діяльності проти України він визнав повністю.

      Зазначимо, що чоловіку оголосили підозру у державній зраді в липні. Тоді ж СБУ провела в його помешканні обшуки. Відомо, що зрадник – колишній працівник МВС. За інформацію, яку передавав Росії, він отримував грошову винагороду.

      Зраднику присудили 12 років в'язниці: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ ГПУ Новини Полтави Новини Кременчука Україна – Росія Анексія Криму
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