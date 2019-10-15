Шпионил для ФСБ: на Полтавщине осудили предателя Украины – что об этом известно

На Полтавщине отправили за решетку жителя Кременчуга. Он сливал важную информацию об украинских военных российской ФСБ.

За это 57-летнему шпиону присудили 12 лет заключения. Приговор приняла коллегия судей Крюковского райсуда Кременчуга, информирует пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

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Дело в том, что еще в июле 2014 года во время отдыха во временно оккупированном Крыму житель Кременчуга установил контакт и начал общаться с работниками Федеральной службы безопасности России.

Так, после вербовки мужчина выполнял задания российской спецслужбы. Этим он наносил ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.



Злоумышленник – бывший сотрудник милиции, на фото он во время допроса в СБУ / фото пресс-службы СБУ

Пять лет злоумышленник передавал ФСБ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, мужчина "сливал" информацию о лицах, состоящих на воинском учете в комиссариатах. Это, кстати, является служебной информацией Вооруженных сил.

Свою вину в помощи спецслужбам государства-агрессора и в проведении подрывной деятельности против Украины он признал полностью.

Отметим, что мужчине объявили подозрение в государственной измене в июле. Тогда же СБУ провела в его доме обыски. Известно, что предатель – бывший работник МВД. За информацию, которую передавал России, он получал денежное вознаграждение.

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