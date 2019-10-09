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      Боевики вербуют иностранцев для шпионажа в Украине

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      СБУ задержала иностранца, завербованного луганскими боевиками
      СБУ задержала иностранца, завербованного луганскими боевиками / slovoidilo.ua

      Контрразведка СБУ раскрыла факт вербовки иностранца с Ближнего Востока пророссийскими боевиками Луганщины. Под угрозами его заставили собирать информацию о других гражданах стран Ближнего Востока, посещающих ОРДЛО.

      Завербованный человек периодически посещал оккупированные территории по личным делам, отмечает Служба безопасности Украины.

       К слову: Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Бухарева и назначил его в СБУ

      Во время последнего визита при пересечении линии разграничения его схватили боевики. Оккупанты вывезли иностранца в наручниках и с мешком на голове в подвальное помещение, которое обустроили под тюремную камеру. Там его удерживали в течение трех суток.

      Впоследствии, угрожая физической расправой, боевики заставили мужчину согласиться на сотрудничество. У него требовали собирать информацию о других гражданах стран Ближнего Востока, посещающих ОРДЛО или имеющих бизнес на подконтрольной Украины территории.

      Украинская контрразведка раскрыла факт привлечения иностранца после его возвращения из оккупированной части Луганщины. Мужчина рассказал о деталях своей вербовки и пребывании в застенках луганских боевиков.

      СБУ отмечает, что с начала года было выявлено уже нескольких граждан стран Ближнего Востока, завербованных боевиками для разведывательной деятельности против Украины.

      СБУ викрила іноземця, завербованого бойовиками
      Иностранец уже рассказал о деталях своего вербовки боевиками / СБУ

      КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СБУ:
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Служба безопасности Украины СБУ
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