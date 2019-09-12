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      Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Бухарева и назначил его в СБУ

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      Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Бухарева
      Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Бухарева / Фото из социальных сетей

      Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки. Он назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

      Об этом говорится в указах №681 и №682 президента Украины.

      Важно: Кто такой Владислав Бухарев

      Зеленский назначил Бухарева первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

      Указом №683 президент назначил Александра Руснака начальником департамента контрразведки СБУ.

      Обратите внимание: Недвижимость Владислава Бухарева

      Что известно о Владиславе Бухареве? С декабря 2007 до марта 2010 года был первым заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины – начальником налоговой милиции.

      С марта до июля 2014 года был первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

      На досрочных парламентских выборах в 2014 году был избран народным депутатом по мажоритарному округу №162 в Сумской области. Является членом фракции партии "Батькивщина". Имеет звание генерал-лейтенанта. 11 июня Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки.

      Обо всех назначениях Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Служба безопасности Украины Назначения Зеленского Владимир Зеленский Владислав Бухарев
      Источник: 24 канал
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