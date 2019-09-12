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      Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Бухарєва та призначив його до СБУ

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      Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Бухарєва
      Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Бухарєва / Фото з соціальних мереж

      Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки. Він призначив його першим заступником голови Служби безпеки України.

      Про це йдеться в указах №681 та №682 президента України.

      Важливо: Хто такий Владислав Бухарєв

      Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

      Указом №683 президент призначив Олександра Руснака начальником департаменту контррозвідки СБУ.

      Зверніть увагу: Нерухомість Владислава Бухарєва

      Що відомо про Владислава Бухарєва?З грудня 2007 до березня 2010 був першим заступником Голови Державної податкової адміністрації України – начальником податкової міліції.

      З березня до липня 2014 був першим заступником голови СБУ та начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

      На дострокових парламентських виборах у 2014 році був обраний народним депутатом по мажоритарному окрузі №162 на Сумщині. Є членом фракції партії "Батьківщина". Має звання генерал-лейтенанта. 11 червня Зеленський призначив Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки.

      Про всі призначення Володимира Зеленського – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Служба безпеки України Владислав Бухарєв Володимир Зеленський Призначення Зеленського Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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