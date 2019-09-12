Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Бухарєва та призначив його до СБУ
Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки. Він призначив його першим заступником голови Служби безпеки України.
Про це йдеться в указах №681 та №682 президента України.
Важливо: Хто такий Владислав Бухарєв
Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
Указом №683 президент призначив Олександра Руснака начальником департаменту контррозвідки СБУ.
Зверніть увагу: Нерухомість Владислава Бухарєва
Що відомо про Владислава Бухарєва?З грудня 2007 до березня 2010 був першим заступником Голови Державної податкової адміністрації України – начальником податкової міліції.
З березня до липня 2014 був першим заступником голови СБУ та начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
На дострокових парламентських виборах у 2014 році був обраний народним депутатом по мажоритарному окрузі №162 на Сумщині. Є членом фракції партії "Батьківщина". Має звання генерал-лейтенанта. 11 червня Зеленський призначив Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки.
Про всі призначення Володимира Зеленського – читайте у матеріалах 24 каналу.