Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Бухарєва та призначив його до СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки. Він призначив його першим заступником голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в указах №681 та №682 президента України.

Важливо: Хто такий Владислав Бухарєв

Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Указом №683 президент призначив Олександра Руснака начальником департаменту контррозвідки СБУ.

Зверніть увагу: Нерухомість Владислава Бухарєва

Що відомо про Владислава Бухарєва?З грудня 2007 до березня 2010 був першим заступником Голови Державної податкової адміністрації України – начальником податкової міліції.



З березня до липня 2014 був першим заступником голови СБУ та начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.



На дострокових парламентських виборах у 2014 році був обраний народним депутатом по мажоритарному окрузі №162 на Сумщині. Є членом фракції партії "Батьківщина". Має звання генерал-лейтенанта. 11 червня Зеленський призначив Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки.

Про всі призначення Володимира Зеленського – читайте у матеріалах 24 каналу.