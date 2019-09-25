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      СБУ провела очередную удачную спецоперацию на территории террористической "ЛНР"

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      СБУ вывезла с территории "ЛНР" пророссийского боевика, объявленного в розыск
      СБУ вывезла с территории "ЛНР" пророссийского боевика, объявленного в розыск

      Контрразведка Службы безопасности Украины провела на оккупированной части Луганской области удачную спецоперацию. По ее результатам на подконтрольную украинской власти территорию вывезли боевика, который был объявлен в розыск.

      Задержанный боевик был активным участником незаконных вооруженных формирований в террористической организации "ЛНР", сообщает СБУ.

      Интересно: Сколько пророссийских боевиков из Донбасса перешли на сторону Украины: официально

      Ранее он был объявлен в розыск за участие в такой организации и посягательство на территориальную целостность Украины.

      Задержанный является жителем Луганской области и воевал в составах пророссийской террористической организации с начала российско-украинской войны – с 2014 года. В частности, он участвовал в боях под Дебальцево.

      Позже мужчина вел боевые дежурства на блокпостах вооруженного формирования, а на момент задержания проходил военную службу в так называемом "таможенном комитете" луганских боевиков.

      Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного боевика. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации.

      К слову, точно такую ​​же спецоперацию СБУ провела для задержания и вывоза на подконтрольную территорию Владимира Цемаха, который был одним из главных свидетелей по делу о сбитии самолета МН17.

      СБУ затримала бойовика
      Задержанный пророссийский боевик​ / фото: СБУ

      окуповані території Донбасу
      Карта оккупированной территории Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Оккупированные территории Служба безопасности Украины СБУ
      Источник: 24 канал
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