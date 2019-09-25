СБУ провела очередную удачную спецоперацию на территории террористической "ЛНР"
Контрразведка Службы безопасности Украины провела на оккупированной части Луганской области удачную спецоперацию. По ее результатам на подконтрольную украинской власти территорию вывезли боевика, который был объявлен в розыск.
Задержанный боевик был активным участником незаконных вооруженных формирований в террористической организации "ЛНР", сообщает СБУ.
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Ранее он был объявлен в розыск за участие в такой организации и посягательство на территориальную целостность Украины.
Задержанный является жителем Луганской области и воевал в составах пророссийской террористической организации с начала российско-украинской войны – с 2014 года. В частности, он участвовал в боях под Дебальцево.
Позже мужчина вел боевые дежурства на блокпостах вооруженного формирования, а на момент задержания проходил военную службу в так называемом "таможенном комитете" луганских боевиков.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного боевика. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации.
К слову, точно такую же спецоперацию СБУ провела для задержания и вывоза на подконтрольную территорию Владимира Цемаха, который был одним из главных свидетелей по делу о сбитии самолета МН17.
Задержанный пророссийский боевик / фото: СБУ
Карта оккупированной территории Донбасса / инфографика 24 канала