Сколько пророссийских боевиков с Донбасса перешли на сторону Украины: официально

Специальная программа СБУ "Тебя ждут дома" начала действовать в августе 2015 года. Она позволяет участникам незаконных вооруженных формирований перейти на сторону Украины.

С тех пор, с августа 2015 и до августа 2019 года, СБУ добровольно сдались 383 боевика с временно оккупированных территорий Донбасса, пишет "Апостроф".

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В департаменте контрразведки СБУ рассказали, что все эти 383 лица воспользовались программой "Тебя ждут дома". При этом 128 боевиков сдались в 2018 году, а 16 – с начала 2019.

Что известно о программе "Тебя ждут дома"?Программа СБУ предусматривает возможность для участников незаконных вооруженных формирований прекратить эту деятельность.



Это пока единственный шанс для тех, кто не совершил тяжких преступлений – убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия. Заметим, что программа не дает гарантий избежания уголовной ответственности, если выявят причастность участника к тяжелому преступлению.



Важно, что для участия в программе "Тебя ждут дома" достаточно сообщить об этом СБУ любым способом.

В СБУ подчеркнули, что "в большинстве случаев лица, которые воспользовались программой, ассимилируются в украинском обществе, живут мирной жизнью с семьями".

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Карта временно оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала