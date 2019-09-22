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      Сколько пророссийских боевиков с Донбасса перешли на сторону Украины: официально

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      Украинской службе безопасности добровольно сдались 383 боевика
      Украинской службе безопасности добровольно сдались 383 боевика / mil.gov.ua

      Специальная программа СБУ "Тебя ждут дома" начала действовать в августе 2015 года. Она позволяет участникам незаконных вооруженных формирований перейти на сторону Украины.

      С тех пор, с августа 2015 и до августа 2019 года, СБУ добровольно сдались 383 боевика с временно оккупированных территорий Донбасса, пишет "Апостроф".

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      В департаменте контрразведки СБУ рассказали, что все эти 383 лица воспользовались программой "Тебя ждут дома". При этом 128 боевиков сдались в 2018 году, а 16 – с начала 2019.

      Что известно о программе "Тебя ждут дома"?Программа СБУ предусматривает возможность для участников незаконных вооруженных формирований прекратить эту деятельность.

      Это пока единственный шанс для тех, кто не совершил тяжких преступлений – убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия. Заметим, что программа не дает гарантий избежания уголовной ответственности, если выявят причастность участника к тяжелому преступлению.

      Важно, что для участия в программе "Тебя ждут дома" достаточно сообщить об этом СБУ любым способом.

      В СБУ подчеркнули, что "в большинстве случаев лица, которые воспользовались программой, ассимилируются в украинском обществе, живут мирной жизнью с семьями".

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      Окуповані
      Карта временно оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Оккупированные территории СБУ
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