Скільки проросійських бойовиків із Донбасу перейшли на бік України: офіційно

Спеціальна програма СБУ "На тебе чекають удома" почала діяти у серпні 2015 року. Вона дає змогу учасникам незаконних збройних формувань перейти на бік України.

Відтоді, з серпня 2015, і до серпня 2019 року СБУ добровільно здалися 383 бойовиків із тимчасово окупованих територій Донбасу, пише "Апостроф".

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У департаменті контррозвідки СБУ розповіли, що всі ці 383 особи скористалися програмою "На тебе чекають удома". При цьому 128 бойовиків здалися у 2018 році, а 16 – з початку 2019.

Що відомо про програму "На тебе чекають удома"? Програма СБУ передбачає можливість для учасників незаконних збройних формувань припинити цю діяльність.



Це наразі єдиний шанс для тих, хто не вчинив тяжких злочинів – убивств, тортур, зґвалтувань, нападів на підприємства. Зауважимо, що програма не дає гарантій уникнення кримінальної відповідальності, якщо виявлять причетність учасника важкого злочину.



Важливо, що для участі в програмі "На тебе чекають вдома" досить повідомити про це СБУ в будь-який спосіб.

У СБУ наголосили, що "у більшості випадків особи, які скористалися програмою, асимілюються в українському суспільстві, живуть мирним життям із родинами".

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Мапа тимчасово окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу