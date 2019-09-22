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      У Санкт-Петербурзі пройшла акція на підтримку України: трьох осіб арештували – відео

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      Фото з акції у Санкт-Петербурзі
      Фото з акції у Санкт-Петербурзі / Соцмережі

      У російському Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох учасників акції в підтримку миру та України.

      Марш був присвячений Міжнародному Дню миру. Його учасники вимагали зупинити всі військові дії, повідомляє "Медуза".

      Важливо! У Росії прокоментували можливість прямої війни з Україною

      Щоправда, відвідали акцію лише приблизно 30 людей. Активісти пройшлися центральними вулицями міста з українськими прапорами та різнобарвними повітряними кульками у руках. 

      Звісно, поліція пройти повз не змогла: трьох учасників міні-мітингу затримали правоохоронці. Одна з затриманих дівчат прийшла на акцію з плакатом Give peace a chance ("Дайте миру шанс").

      Акція на підтримку України в Санкт-Петербурзі: дивіться відео

      Зазначимо, що напередодні у Москві спробували зірвати виставу про війну на Донбасі. Провокатори закидали глядачів "стаканчиками з фекаліями".

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Війна Війна на Донбасі
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