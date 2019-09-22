У Санкт-Петербурзі пройшла акція на підтримку України: трьох осіб арештували – відео

У російському Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох учасників акції в підтримку миру та України.

Марш був присвячений Міжнародному Дню миру. Його учасники вимагали зупинити всі військові дії, повідомляє "Медуза".

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Щоправда, відвідали акцію лише приблизно 30 людей. Активісти пройшлися центральними вулицями міста з українськими прапорами та різнобарвними повітряними кульками у руках.

На марш мира почти никто не пришел pic.twitter.com/6hVNVAOqRX — Dave Frenkel (@merr1k) 21 вересня 2019 р.

Звісно, поліція пройти повз не змогла: трьох учасників міні-мітингу затримали правоохоронці. Одна з затриманих дівчат прийшла на акцію з плакатом Give peace a chance ("Дайте миру шанс").

Вот это я понимаю марш мира pic.twitter.com/4Q1UELJY5I — Dave Frenkel (@merr1k) 21 вересня 2019 р.

Акція на підтримку України в Санкт-Петербурзі: дивіться відео

Зазначимо, що напередодні у Москві спробували зірвати виставу про війну на Донбасі. Провокатори закидали глядачів "стаканчиками з фекаліями".