В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины: троих человек арестовали – видео

В российском Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины.

Марш был посвящен Международному Дню мира. Его участники требовали остановить все военные действия, сообщает "Медуза".

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Правда, посетили акцию только примерно 30 человек. Активисты прошлись по центральным улицам города с украинскими флагами и разноцветными воздушными шариками в руках.

На марш мира почти никто не пришел pic.twitter.com/6hVNVAOqRX — Dave Frenkel (@merr1k) 21 вересня 2019 р.

Конечно, полиция пройти мимо не смогла: троих участников мини-митинга задержали правоохранители. Одна из задержанных девушек пришла на акцию с плакатом Give peace a chance ("Дайте миру шанс").

Вот это я понимаю марш мира pic.twitter.com/4Q1UELJY5I — Dave Frenkel (@merr1k) 21 вересня 2019 р.

Акция в поддержку Украины в Санкт-Петербурге: смотрите видео

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