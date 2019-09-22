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      В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины: троих человек арестовали – видео

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      Фото с акции в Санкт-Петербурге
      Фото с акции в Санкт-Петербурге / Соцсети

      В российском Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины.

      Марш был посвящен Международному Дню мира. Его участники требовали остановить все военные действия, сообщает "Медуза".

      Важно! В России прокомментировали возможность прямой войны с Украиной

      Правда, посетили акцию только примерно 30 человек. Активисты прошлись по центральным улицам города с украинскими флагами и разноцветными воздушными шариками в руках.

      Конечно, полиция пройти мимо не смогла: троих участников мини-митинга задержали правоохранители. Одна из задержанных девушек пришла на акцию с плакатом Give peace a chance ("Дайте миру шанс").

      Акция в поддержку Украины в Санкт-Петербурге: смотрите видео

      Отметим, что накануне в Москве попытались сорвать спектакль о войне на Донбассе. Провокаторы забросали зрителей "стаканчиками с фекалиями".

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Война на Донбассе Война
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