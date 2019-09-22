В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины: троих человек арестовали – видео
В российском Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины.
Марш был посвящен Международному Дню мира. Его участники требовали остановить все военные действия, сообщает "Медуза".
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Правда, посетили акцию только примерно 30 человек. Активисты прошлись по центральным улицам города с украинскими флагами и разноцветными воздушными шариками в руках.
Конечно, полиция пройти мимо не смогла: троих участников мини-митинга задержали правоохранители. Одна из задержанных девушек пришла на акцию с плакатом Give peace a chance ("Дайте миру шанс").
Акция в поддержку Украины в Санкт-Петербурге: смотрите видео
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