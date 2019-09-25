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      СБУ провела чергову вдалу спецоперацію на території терористичної "ЛНР"

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      СБУ вивезла з території "ЛНР" проросійського бойовика, оголошеного у розшук
      СБУ вивезла з території "ЛНР" проросійського бойовика, оголошеного у розшук

      Контррозвідка Служби безпеки України провела на окупованій частині Луганської області вдалу спецоперацію. За її результатами на підконтрольну українській владі територію вивезли бойовика, якого було оголошено в розшук.

      Затриманий бойовик був активним учасником незаконних збройних формувань у терористичній організації "ЛНР", повідомляє СБУ.

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      Раніше його було оголошено в розшук за участь у терористичній організації та посягання на територіальну цілісність України.

      Затриманий є мешканцем Луганської області та воював у складах проросійської терористичної організації від самого початку російсько-української війни – з 2014 року. Зокрема, він брав участь у боях під Дебальцевим.

      Згодом чоловік здійснював бойові чергування на блокпостах збройного формування, а на момент затримання проходив військову службу в так званому "митному комітеті" луганських бойовиків.

      Зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу для затриманого бойовика. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність України та створення терористичної організації.

      До слова, точно таку ж спецоперацію СБУ провела для затримання та вивезення на підконтрольну територію Володимира Цемаха, який був одним з головних свідків у справі про збиття літака МН17.

      СБУ затримала бойовика
      Затриманий проросійський бойовик / фото: СБУ

      окуповані території Донбасу
      Карта окупованої території Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Служба безпеки України Окуповані території Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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