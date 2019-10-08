Завербованный боевиками мужчина планировал теракт в Запорожье: суд вынес приговор

В Запорожье суд вынес решение, которым осудил мужчину, планировавшего теракт на детской площадке. Согласно решению суда, следующие 5 лет злоумышленник, который был завербован пророссийскими боевиками, проведет за решеткой.

Мужчина даже прошел подготовку в учебном центре боевиков из взрывотехнического дела, после чего получил указание о совершении теракта, сообщает Служба безопасности Украины.

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Для выполнения этого задания злоумышленник прибыл в Запорожье с подготовленным самодельным взрывным устройством. Он планировал установить его и взорвать в густонаселенном районе города.

По замыслу боевика, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. Впрочем контрразведчики СБУ вовремя задержали злоумышленника недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв.

Мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях – законченном покушении на преступление, подготовку террористического акта в сговоре группы лиц и хранении взрывных устройств. Суд назначил ему наказание в виде заключения на 5 лет.

Что известно про задержание злоумышленника?Еще в июне 2019 года СБУ сообщила о задержании злоумышленника, который планировал организовать теракт в Запорожье. Мужчина хотел заложить взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки. Впоследствии взрывчатка должна была детонировать от телефонного звонка.



Мужчина с планами о совершении террористического акта приехал из Донецка. По словам полиции, зона поражения в результате взрыва достигла бы около 10 метров.