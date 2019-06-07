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      Заказчиком теракта в Запорожье было "МГБ ДНР": подробности спецоперации СБУ

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      Взрывное устройство спрятали в коробке из-под сока
      Взрывное устройство спрятали в коробке из-под сока / facebook.com/SecurSerUkraine

      Взрыв в Запорожье должен был привести к многочисленным человеческим жертвам, а также – к нарушению стабильности в мирном регионе. Заказчиком преступления было так называемое министерство государственной безопасности с временно оккупированных территорий Донбасса.

      Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальной странице в Facebook, сообщив также другие подробности преступления: что планировали злоумышленники и как удалось это предотвратить.

      Читайте также: СБУ предотвратила мощный теракт возле детской площадки в Запорожье

      По словам работников СБУ, заказчиком теракта было "МГБ ДНР" (так называемое министерство госбезопасности псевдореспублики на части территории оккупированного Россией Донбасса). Взрыв должен был убить много людей, по плану заказчиков, и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

      Правоохранители не сообщили, откуда получили информацию о взрывном устройстве. Однако сразу по факту ее получения сформировали спецгруппу и направили ее в Запорожье – чтобы отслеживать злоумышленника.

      Известно, что исполнителем теракта должен был быть житель Донецкой области. Однако  сотрудники СБУ "вели" его с момента пересечения им линии разграничения и зафиксировали, как тот заложил взрывчатку в Запорожье – полтора килограмма пластида – вблизи детской площадки. Конечно, процесс закладки взрывчатки мужчиной зафиксировали на фото и видео.

      Чтобы задержать преступника "на горячем", сотрудники СБУ тайно обезвредили взрывное устройство и в шесть утра эвакуировали жителей близлежащих домов (чтобы никто не пострадал даже во время задержания злоумышленника).

      Злоумышленник планировал детонировать взрывное устройство, спрятанное в коробку из-под сока, с помощью звонка с мобильного телефона. Это он и попытался сделать, поехав в гостиницу – на безопасное расстояние от заложенной взрывчатки.

      Не увидев в новостях сообщения о взрыве, мужчина решил вернуться на место, где заложил взрывное устройство. Там его и задержали сотрудники СБУ.

      Сейчас готовится объявление задержанному о подозрении и избрание меры пресечения.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости Донецка Взрыв Теракт СБУ Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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