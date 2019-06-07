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      СБУ предупредила мощный теракт возле детской площадки в Запорожье

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      СБУ предупредила мощный теракт возле детской площадки в Запорожье
      СБУ предупредила мощный теракт возле детской площадки в Запорожье / informator.news

      Служба безопасности Украины предупредила мощный теракт в Запорожье. Злоумышленник хотел заложить взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки.

      Начальник контрразведки Алексей Петров отметил, что бомба должна была взорваться после телефонного звонка. Петров добавил, что выбор места понимал, но мотивы – тайна следствия.

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      После закладке взрывчатки человек отправился в отель, оттуда он хотел активировать бомбу.

      Включив новости, злоумышленник понял, что чрезвычайной ситуации не произошло, поэтому он вернулся на место, чтобы выяснить причину,
      – пояснил Петров.

      Человек, который планировал совершить взрыв, приехал из Донецка. Правоохранители уже его задержали. Алексей Петров отметил, что взрывчатка очень мощная. Зона поражения – около 10 метров.

      На время разминирования бомбы были эвакуированы жители близлежащих домов. Сейчас продолжаются следственные действия.

      Начальник контрразведки Алексей Петров о задержании предполагаемого террориста в Запорожье: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Терроризм Новости Донецка Новости Запорожья Взрыв СБУ
      Источник: 24 канал
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