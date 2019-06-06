Вербовал и готовил убийства: СБУ задержала агента российской ФСБ – фото

В Мариуполе силовики задержали агента ФСБ. Он пытался завербовать сотрудников СБУ и готовил убийства отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Задержанный – офицер запаса ВСУ. В 2017 году его завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны имени Андропова. Так, новоиспеченного агента передали на связь так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", а именно – гражданину Украины Вячеславу Левченко.

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Левченко в 80-тых годах проходил срочную военную службу в пограничных войсках КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году его задержали по подозрению в совершении преступления по статье "Создание террористической группы или организации". Впоследствии Левченко обменяли на пленных военнослужащих ВС Украины.



Вячеслав Левченко

Так, под его руководством завербованный ФСБ агент пытался вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС подразделений Вооруженных сил.

Задержание агента ФСБ РФ

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ. Во время обысков в его доме они обнаружили много мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" с временно оккупированной территории Донетчины, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи добытых разведывательных сведений.

Так, агента ФСБ РФ и по совместительству офицера запаса арестовали на 60 дней, его обвиняют в госизмене.