Вербував і готував вбивства: СБУ затримала агента російської ФСБ – фото

У Маріуполі силовики затримали агента ФСБ. Він намагався завербувати співробітників СБУ і готував вбивства окремих офіцерів української спецслужби.

Затриманий – офіцер запасу ЗСУ. У 2017 році його завербував кадровий співробітник ФСБ РФ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони імені Андропова. Так, новоспеченого агента передали на зв’язок так званого "міністерства державної безпеки ДНР", а саме – громадянину України В’ячеславу Левченку.

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Левченко у 80-тих роках проходив строкову військову службу у прикордонних військах КДБ СРСР. Потім він обіймав різні посади в органах МВС України та Управлінні державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області. У 2014 році його затримали за підозрою у скоєнні злочину за статтею "Створення терористичної групи чи організації". Згодом Левченка обміняли на полонених військовослужбовців ЗС України.



В'ячеслав Левченко

Так, під його керівництвом завербований ФСБ агент намагався вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби.

Він також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки й дислокацію задіяних у проведені ООС підрозділів Збройних сил.



Затримання агента ФСБ РФ

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у Маріуполі під час отримання матеріалів з обмеженим доступом про окремі аспекти оперативно-службової діяльності СБУ. Під час обшуків у його помешканні вони виявили багато мобільних терміналів, сім-карт, зокрема провайдера "Фенікс" з тимчасово окупованої території Донеччини, магнітних носіїв інформації, а також кілька комп’ютерів, які використовувались для обробки, зберігання та передачі здобутих розвідувальних відомостей.

Так, агента ФСБ РФ та за сумісництвом офіцера запасу арештували на 60 днів, його звинувачують у держзраді.