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      СБУ попередила потужний теракт біля дитячого майданчика у Запоріжжі

      611 Читать новость на русском
      СБУ попередила потужний теракт біля дитячого майданчика у Запоріжжі
      СБУ попередила потужний теракт біля дитячого майданчика у Запоріжжі / informator.news

      Служба безпеки України попередила потужний теракт у Запоріжжі. Зловмисник хотів закласти вибухівку у сміттєвий бак біля дитячого майданчика.

      Начальник контрозвідки Олексій Петров зазначив, що бомба повинна була вибухнути після телефонного дзвінка. Петров додав, що вибір місця був свідомий, але мотиви – таємниця слідства.

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      Після закладення вибухівки чоловік відправився в готель, звідти він хотів активувати бомбу.

      Увімкнувши новини, зловмисник зрозумів, що надзвичайної ситуації не сталося, тому він повернуся на місце, щоб з’ясувати причину,
      – пояснив Петров.

      Чоловік, який планував вчинити вибух, приїхав з Донецька. Правоохоронці уже його затримали. Олексій Петров зазначив, що вибухівка дуже потужна. Зона ураження – близько 10 метрів.

      На час розмінування бомби було евакуйовано мешканців прилеглих будинків. Наразі тривають слідчі дії.

      Начальник контрозвідки Олексій Петров про затримання ймовірного терориста у Запоріжжі: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України СБУ Вибух Новини Запоріжжя Новини Донецька Тероризм
      Джерело: 24 канал
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