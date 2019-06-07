СБУ попередила потужний теракт біля дитячого майданчика у Запоріжжі
Служба безпеки України попередила потужний теракт у Запоріжжі. Зловмисник хотів закласти вибухівку у сміттєвий бак біля дитячого майданчика.
Начальник контрозвідки Олексій Петров зазначив, що бомба повинна була вибухнути після телефонного дзвінка. Петров додав, що вибір місця був свідомий, але мотиви – таємниця слідства.
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Після закладення вибухівки чоловік відправився в готель, звідти він хотів активувати бомбу.
Увімкнувши новини, зловмисник зрозумів, що надзвичайної ситуації не сталося, тому він повернуся на місце, щоб з’ясувати причину,
– пояснив Петров.
Чоловік, який планував вчинити вибух, приїхав з Донецька. Правоохоронці уже його затримали. Олексій Петров зазначив, що вибухівка дуже потужна. Зона ураження – близько 10 метрів.
На час розмінування бомби було евакуйовано мешканців прилеглих будинків. Наразі тривають слідчі дії.
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