Замовником теракту в Запоріжжі було "МГБ ДНР": подробиці спецоперації СБУ

Вибух у Запоріжжі мав призвести до численних людських жертв, а також – до порушення стабільності у мирному регіоні. Замовником злочину було так зване міністерство державної безпеки з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це повідомила прес-служба СБУ на офіційній сторінці у Facebook, повідомивши також інші подробиці злочину: що планували зловмисники та як вдалося цьому запобігти.

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За словами працівників СБУ, замовником теракту було "МГБ ДНР" (так зване міністерство держбезпеки псевдореспубліки на частині території окупованого Росією Донбасу). Вибух мав вбити багато людей, за планом замовників, та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Правоохоронці не повідомили, звідки отримали інформацію про вибуховий пристрій. Однак одразу по факту її отримання сформували спецгрупу та скерували її до Запоріжжя – щоб відстежувати зловмисника.

Відомо, що виконавцем теракту мав бути мешканець Донецької області. Однак його співробітники СБУ "вели" з моменту перетину ним лінії розмежування і зафіксували, як той у Запоріжжі заклав вибухівку – півтора кілограма пластиду – поблизу дитячого майданчика. Звісно, процес закладання вибухівки чоловіком зафіксували на фото та відео.

Щоб затримати злочинця "на гарячому", співробітники СБУ таємно знешкодили вибуховий пристрій і о шостій ранку евакували мешканців прилеглих будинків (щоб ніхто не постраждав навіть під час затримання зловмисника).

Зловмисник планував детонувати вибуховий пристрій, захований до коробки з-під соку, за допомогою дзвінка з мобільного телефону. Це він і спробував зробити, поїхавши до готелю – на безпечну відстань від закладеної вибухівки.

Не побачивши в новинах повідомлення про вибух, чоловік вирішив повернутися на місце, де заклав вибуховий пристрій. Там його і затримали співробітники СБУ.

Наразі готується оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.