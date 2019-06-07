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      Замовником теракту в Запоріжжі було "МГБ ДНР": подробиці спецоперації СБУ

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      Вибуховий пристрій заховали у коробці з-під соку
      Вибуховий пристрій заховали у коробці з-під соку / facebook.com/SecurSerUkraine

      Вибух у Запоріжжі мав призвести до численних людських жертв, а також – до порушення стабільності у мирному регіоні. Замовником злочину було так зване міністерство державної безпеки з тимчасово окупованих територій Донбасу.

      Про це повідомила прес-служба СБУ на офіційній сторінці у Facebook, повідомивши також інші подробиці злочину: що планували зловмисники та як вдалося цьому запобігти.

      Зверніть увагу: СБУ запобігла потужному теракту біля дитячого майданчика у Запоріжжі

      За словами працівників СБУ, замовником теракту було "МГБ ДНР" (так зване міністерство держбезпеки псевдореспубліки на частині території окупованого Росією Донбасу). Вибух мав вбити багато людей, за планом замовників, та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

      Правоохоронці не повідомили, звідки отримали інформацію про вибуховий пристрій. Однак одразу по факту її отримання сформували спецгрупу та скерували її до Запоріжжя – щоб відстежувати зловмисника. 

      Відомо, що виконавцем теракту мав бути мешканець Донецької області. Однак його співробітники СБУ "вели" з моменту перетину ним лінії розмежування і зафіксували, як той у Запоріжжі заклав вибухівку – півтора кілограма пластиду – поблизу дитячого майданчика. Звісно, процес закладання вибухівки чоловіком зафіксували на фото та відео.

      Щоб затримати злочинця "на гарячому", співробітники СБУ таємно знешкодили вибуховий пристрій і о шостій ранку евакували мешканців прилеглих будинків (щоб ніхто не постраждав навіть під час затримання зловмисника). 

      Зловмисник планував детонувати вибуховий пристрій, захований до коробки з-під соку, за допомогою дзвінка з мобільного телефону. Це він і спробував зробити, поїхавши до готелю – на безпечну відстань від закладеної вибухівки.

      Не побачивши в новинах повідомлення про вибух, чоловік вирішив повернутися на місце, де заклав вибуховий пристрій. Там його і затримали співробітники СБУ.

      Наразі готується оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Запоріжжя СБУ Теракт Вибух Новини Донецька Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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