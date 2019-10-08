Завербований бойовиками чоловік планував теракт у Запоріжжі: суд виніс вирок

У Запоріжжі суд виніс рішення, яким засудив чоловіка, що планував теракт на дитячому майданчику. Згідно з рішенням суду, наступні 5 років зловмисник, який був завербований проросійськими бойовиками, проведе за ґратами.

Чоловік навіть пройшов підготовку у навчальному центрі бойовиків з вибухотехнічної справи, після чого отримав завдання про скоєння теракту, повідомляє Служба безпеки України.

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Для виконання цього завдання зловмисник прибув до Запоріжжя з підготовленим саморобним вибуховим пристроєм. Він планував встановити його та підірвати у густонаселеному районі міста.

За задумом бойовиків, вибух мав призвести до чисельних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні. Втім контррозвідники СБУ вчасно затримали зловмисника неподалік місця запланованого теракту одразу після спроби ініціювати вибух.

Чоловік повністю визнав власну провину в інкримінованих йому діяннях – закінченому замаху на злочин, підготовку терористичного акту у змові групи осіб та зберіганні вибухових пристроїв. Суд призначив йому покарання у вигляді ув'язнення на 5 років.

Що відомо про затримання зловмисника?Ще у червні 2019 року СБУ повідомила про затримання зловмисника, який планував організувати теракт у Запоріжжі. Чоловік хотів закласти вибухівку у сміттєвий бак біля дитячого майданчика. Згодом вибухівка мала детонувати від телефонного дзвінка.



Чоловік з планами про вчинення терористичного акту приїхав з Донецьку. За словами поліції, зона ураження внаслідок вибуху досягнула б близько 10 метрів.