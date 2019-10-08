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      Завербований бойовиками чоловік планував теракт у Запоріжжі: суд виніс вирок

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      СБУ упередила теракт у Запоріжжі: суд ув'язнив виконавця
      СБУ упередила теракт у Запоріжжі: суд ув'язнив виконавця / korrespondent.net

      У Запоріжжі суд виніс рішення, яким засудив чоловіка, що планував теракт на дитячому майданчику. Згідно з рішенням суду, наступні 5 років зловмисник, який був завербований проросійськими бойовиками, проведе за ґратами.

      Чоловік навіть пройшов підготовку у навчальному центрі бойовиків з вибухотехнічної справи, після чого отримав завдання про скоєння теракту, повідомляє Служба безпеки України.

      До слова: Замовником теракту в Запоріжжі було "МГБ ДНР": подробиці спецоперації СБУ

      Для виконання цього завдання зловмисник прибув до Запоріжжя з підготовленим саморобним вибуховим пристроєм. Він планував встановити його та підірвати у густонаселеному районі міста.

      За задумом бойовиків, вибух мав призвести до чисельних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні. Втім контррозвідники СБУ вчасно затримали зловмисника неподалік місця запланованого теракту одразу після спроби ініціювати вибух.

      Чоловік повністю визнав власну провину в інкримінованих йому діяннях – закінченому замаху на злочин, підготовку терористичного акту у змові групи осіб та зберіганні вибухових пристроїв. Суд призначив йому покарання у вигляді ув'язнення на 5 років.

      Що відомо про затримання зловмисника?Ще у червні 2019 року СБУ повідомила про затримання зловмисника, який планував організувати теракт у Запоріжжі. Чоловік хотів закласти вибухівку у сміттєвий бак біля дитячого майданчика. Згодом вибухівка мала детонувати від телефонного дзвінка.

      Чоловік з планами про вчинення терористичного акту приїхав з Донецьку. За словами поліції, зона ураження внаслідок вибуху досягнула б близько 10 метрів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики СБУ Служба безпеки України Теракт Новини Запоріжжя
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