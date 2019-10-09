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      Бойовики вербують іноземців для шпигування в Україні

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      СБУ затримала іноземця, завербованого луганськими бойовиками
      СБУ затримала іноземця, завербованого луганськими бойовиками / slovoidilo.ua

      Контррозвідка СБУ викрила факт вербування іноземця з Близького Сходу проросійськими бойовиками з Луганщини. Під погрозами його змусили збирати інформацію про інших громадян країн Близького Сходу, які відвідують ОРДЛО.

      Завербований чоловік періодично відвідував окуповані території у приватних справах, зазначає Служба безпеки України.

      До слова: Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Бухарєва та призначив його до СБУ

      Під час останнього візиту при перетині лінії розмежування його схопили бойовики. Окупанти вивезли іноземця у кайданах та з мішком на голові до підвального приміщення, яке облаштували під тюремну камеру. Там його утримували протягом трьох діб.

      Згодом, погрожуючи фізичною розправою, бойовики змусили чоловіка погодитися на співпрацю. У нього вимагали збирати інформацію про інших громадян країн Близького Сходу, які відвідують ОРДЛО або мають бізнес на підконтрольній Україні території.

      Українська контррозвідка розкрила факт вербування іноземця після його повернення з окупованої частини Луганщини. Чоловік розповів про деталі свого вербування та перебування у катівнях луганських бойовиків.

      СБУ зазначає, що від початку року було виявлено вже декількох громадян країн Близького Сходу, завербованих бойовиками для розвідувальної діяльності проти України.

      СБУ викрила іноземця, завербованого бойовиками
      Іноземець вже розповів про деталі свого вербування бойовиками / СБУ

      контррозвідувальна діяльність сбу:
      blog_ava
      Чому болить голова і нудить одночасно
      сьогодні
      6663
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Служба безпеки України Проросійські бойовики
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