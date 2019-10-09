Бойовики вербують іноземців для шпигування в Україні

Контррозвідка СБУ викрила факт вербування іноземця з Близького Сходу проросійськими бойовиками з Луганщини. Під погрозами його змусили збирати інформацію про інших громадян країн Близького Сходу, які відвідують ОРДЛО.

Завербований чоловік періодично відвідував окуповані території у приватних справах, зазначає Служба безпеки України.

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Під час останнього візиту при перетині лінії розмежування його схопили бойовики. Окупанти вивезли іноземця у кайданах та з мішком на голові до підвального приміщення, яке облаштували під тюремну камеру. Там його утримували протягом трьох діб.

Згодом, погрожуючи фізичною розправою, бойовики змусили чоловіка погодитися на співпрацю. У нього вимагали збирати інформацію про інших громадян країн Близького Сходу, які відвідують ОРДЛО або мають бізнес на підконтрольній Україні території.

Українська контррозвідка розкрила факт вербування іноземця після його повернення з окупованої частини Луганщини. Чоловік розповів про деталі свого вербування та перебування у катівнях луганських бойовиків.

СБУ зазначає, що від початку року було виявлено вже декількох громадян країн Близького Сходу, завербованих бойовиками для розвідувальної діяльності проти України.



Іноземець вже розповів про деталі свого вербування бойовиками / СБУ