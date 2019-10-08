СБУ вивела на підконтрольну територію бойовика, який хоче свідчити про агресію Росії

Служба безпеки України провела вдалу операцію з виведення на підконтрольну українській владі територію бойовика з Луганщини. Перед цим мешканець Сорокине добровільно відмовився від участі у незаконних збройних формуваннях.

Чоловік вступив на службу до бойовиків через матеріальні труднощі. Він лагодив пошкоджену у боях військову техніку, повідомляє Служба безпеки України.

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Згодом луганчанин усвідомив хибність свого кроку, пішов з лав бойовиків та заявив про готовність надати свідчення про злочинну діяльність російських терористичних військ на території України. За повідомленням СБУ, він вже надав слідству важливі докази збройної агресії Росії проти України.

Слідство також встановило, що чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчиняв інших важких злочинів на тимчасово окупованих територіях. Рішенням суду його було звільнено від кримінальної відповідальності.



Чоловік вже надав слідству важливі свідчення про агресію Росії / фото: СБУ

Чому його звільнили від кримінальної відповідальності?Спеціальна програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає можливість для учасників незаконних збройних формувань припинити цю діяльність.



Це наразі єдиний шанс для тих, хто не вчинив тяжких злочинів – убивств, тортур, зґвалтувань, нападів на підприємства. Зауважимо, що програма не дає гарантій уникнення кримінальної відповідальності, якщо виявлять причетність учасника важкого злочину.



До серпня 2019 року, за чотири роки дії програми, Службі безпеки України добровільно здалися 383 бойовиків.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу