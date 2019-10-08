СБУ вывела на подконтрольную территорию боевика, который хочет свидетельствовать об агрессии РФ

Служба безопасности Украины провела удачную операцию по выводу на подконтрольную украинской власти территорию боевика с Луганщины. Перед этим житель Сорокино добровольно отказался от участия в незаконных вооруженных формированиях.

Мужчина поступил на службу к боевикам из-за материальных трудностей. Он чинил поврежденную в боях военную технику, сообщает Служба безопасности Украины.

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Впоследствии луганчанин осознал ошибочность своего шага, ушел из рядов боевиков и заявил о готовности дать показания о преступной деятельности российских террористических войск на территории Украины. По сообщению СБУ, он уже дал следствию важные доказательства вооруженной агрессии России против Украины.

Следствие также установило, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжелых преступлений на временно оккупированных территориях. Решением суда он был освобожден от уголовной ответственности.



Мужчина уже дал следствию важные показания об агрессии России / фото: СБУ

Почему его освободили от уголовной ответственности?Специальная программа СБУ "Тебя ждут дома" предусматривает возможность для участников незаконных вооруженных формирований прекратить эту деятельность.



Это пока единственный шанс для тех, кто не совершил тяжких преступлений – убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия. Заметим, что программа не дает гарантий избежания уголовной ответственности, если выявят причастность участника к тяжелому преступлению.



До августа 2019 года, за четыре года действия программы, Службе безопасности Украины добровольно сдались 383 боевика.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала