17:00
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Суд ув’язнив трьох проросійських бойовиків, які на Донбасі вбивали українців: подробиці

      278 Читать новость на русском
      Один із ув'язнених бойовиків
      Один із ув'язнених бойовиків / пресслужба СБУ

      Троє колаборантів отримали по 9 років за ґратами. Вони у 2014 році вступили у терористичне угруповання "Казачий союз "Облась войска Донского ДНР". Серед них – двоє стрільців та розвідник.

      Бойовики – мешканці Донецької області. До лав окупантів вступили, щоб заробити трохи грошей. І спочатку зрадникам таки платили – по 10 тисяч російських рублів, втім, згодом їм довелося служити безкоштовно. Про це інформує пресслужба СБУ.

      Читайте також: СБУ вивела на підконтрольну територію бойовика, який хоче свідчити про агресію Росії

      Під час служби на окупантів проросійські бойовики були до зубів озброєні. Мали у розпорядженні броньовану техніку, гранатомети і міномети. З цим усім вони воювали проти сил АТО.

      Після того, як колаборантам перестали платити серед різних груп бойовиків почали виникати конфлікти. В результаті їх угруповання розформували, а самі захисники "русского міра" втратили інтерес до служби.

      Через якийсь час вони втекли від своїх ватажків і переховувалися у родичів на підконтрольній Україні території.

      Працівники СБУ спіймали злочинів у 2018 році на Донеччині. У їхніх помешканнях знайшли фотознімки, відеозаписи, військові нагороди та інші докази причетності колаборантів до терористичної діяльності.

      ДНР бойовики проросійські бойовики окупанти війна на Донбасі
      Проросійський бойовик, якого ув'язнили в Україні/ фото пресслужба СБУ

      За це суд виніс вирок: 9 років за ґратами для кожного бойовика.

      blog_ava
      "Бери пий, це не хабар, не соромся": Дубінський насміхався з журналіста – відео
      сьогодні
      9074
      Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Проросійські бойовики Зброя Рішення суду
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону
      сьогодні , 17:00 Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону
      Катерина Петренко
      Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      сьогодні , 15:30 Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      Тетяна Мартинюк 469
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      2664
      Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      сьогодні , 15:00 Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      Наталя Ромашова 685
      20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      сьогодні , 13:30 20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      Вісент Луїс 1561
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук