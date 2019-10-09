Суд ув’язнив трьох проросійських бойовиків, які на Донбасі вбивали українців: подробиці

Троє колаборантів отримали по 9 років за ґратами. Вони у 2014 році вступили у терористичне угруповання "Казачий союз "Облась войска Донского ДНР". Серед них – двоє стрільців та розвідник.

Бойовики – мешканці Донецької області. До лав окупантів вступили, щоб заробити трохи грошей. І спочатку зрадникам таки платили – по 10 тисяч російських рублів, втім, згодом їм довелося служити безкоштовно. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Під час служби на окупантів проросійські бойовики були до зубів озброєні. Мали у розпорядженні броньовану техніку, гранатомети і міномети. З цим усім вони воювали проти сил АТО.

Після того, як колаборантам перестали платити серед різних груп бойовиків почали виникати конфлікти. В результаті їх угруповання розформували, а самі захисники "русского міра" втратили інтерес до служби.

Через якийсь час вони втекли від своїх ватажків і переховувалися у родичів на підконтрольній Україні території.

Працівники СБУ спіймали злочинів у 2018 році на Донеччині. У їхніх помешканнях знайшли фотознімки, відеозаписи, військові нагороди та інші докази причетності колаборантів до терористичної діяльності.



Проросійський бойовик, якого ув'язнили в Україні/ фото пресслужба СБУ

За це суд виніс вирок: 9 років за ґратами для кожного бойовика.