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      Суд приговорил трех пророссийских боевиков, которые на Донбассе убивали украинцев: подробности

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      Один из заключенных боевиков
      Один из заключенных боевиков / пресс-служба СБУ

      Трое коллаборационистов получили по 9 лет за решеткой. Они в 2014 году вступили в террористическую группировку "Казачий союз "Область войска Донского ДНР". Среди них – двое стрелков и разведчик.

      Боевики – жители Донецкой области. В ряды оккупантов вступили, чтобы заработать немного денег. И сначала предателям таки платили – по 10 тысяч российских рублей, впрочем, впоследствии им пришлось служить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

      Читайте также: СБУ вывела на подконтрольную территорию боевика, который хочет свидетельствовать об агрессии России

      Во время службы на оккупантов пророссийские боевики были до зубов вооружены. Располагали бронированной техникой, гранатометами и минометами. С этим всем они воевали против сил АТО.

      После того, как коллаборационисты перестали платить, среди различных групп боевиков начали возникать конфликты. В результате их группировку расформировали, а сами защитники "русского мира" потеряли интерес к службе.

      Через некоторое время они сбежали от своих главарей и скрывались у родственников на подконтрольной Украине территории.

      Сотрудники СБУ поймали преступлений в 2018 году в Донецкой области. В их домах нашли фотоснимки, видеозаписи, военные награды и другие доказательства причастности коллаборационистов к террористической деятельности.

      ДНР бойовики проросійські бойовики окупанти війна на Донбасі
      Пророссийский боевик, которого посадили в Украине / фото пресс-служба СБУ

      За это суд вынес приговор: 9 лет за решеткой для каждого боевика.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Решение суда Оружие Пророссийские боевики СБУ
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