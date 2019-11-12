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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      В ряды ВСУ вступил завербованный Россией юноша: как его хотели использовать оккупанты

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      Предатель хотел дискредитировать украинскую армию
      Предатель хотел дискредитировать украинскую армию / пресс-центр СБУ

      Страна-агрессор не перестает удивлять своими циничными действиями. Так, российские спецслужбы в Крыму завербовали местного парня и отправили его "служить" в украинскую армию. Агент должен был собрать "факты о ничтожности ВСУ" и потом рассказывать о таких ужасах в эфире российских телеканалов.

      Для создания необходимой медийной картинки ФСБ планировала использовать украинского десантника-дезертира, который на самом деле оказался российским военным. Об этом сообщает пресс-служба контрразведки СБУ.

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      Для большей убедительности роль перебежчика должен был выполнять житель временно оккупированного Крыма, который в 2018 году "по зову сердца" прибыл на материковую Украину и вступил в ряды ВСУ,
      – говорится в сообщении.

      К этому парень уже изменял Украине: сначала принял российское гражданство, потом присягнул на верность врагу и даже воевал в Сирии, защищая "русский мир".

      Работники ФСБ попросту решили использовать украинское происхождение мальчика. По замыслу российской спецслужбы, псевдопатриот должен был резко разочароваться в украинской армии и, по возвращению в Россию, ходить на эфиры с историями о пережитых "ужасах".

      ФСБ СБУ дезертир російська пропаганда
      Дезертира остановили на админгранице с Крымом / пресс-центр СБУ

      Однако оперативникам СБУ удалось прервать коварную операцию ФСБ и задержать дезертира при попытке пересечения админграницы с Крымом.

      При осмотре у мужчины изъяли собранную на службе военную информацию и документы об участии в боевых действиях на Донбассе. Сейчас предатель находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами России устанавливать следствие.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Новости Украины Аннексия Крыма ФСБ Война в Сирии СБУ Вооруженные силы Украины Российская пропаганда
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