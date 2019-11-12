19:37
12 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи
      Вєсті Кремля
      23:07, 11 листопада
      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
      Вєсті.UA
      19:55, 11 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      У лави ЗСУ вступив завербований Росією юнак: як його хотіли використати окупанти

      2554 Читать новость на русском
      Зрадник хотів дискредитувати українську армію
      Зрадник хотів дискредитувати українську армію / пресцентр СБУ

      Країна-агресор не перестає дивувати своїми цинічними діями. Так, російські спецслужби у Криму завербували місцевого хлопця та відправили його "служити" в українську армію. Агент мав зібрати "факти про жалюгідність ЗСУ" та потім розповідати про такі жахи в ефірі російських телеканалів.

      Для створення необхідної медійної картинки ФСБ планувала використати українського десантника-дезертира, який насправді виявився російським військовим. Про це інформує пресслужба контррозвідки СБУ.

      Читайте також: Пенсії для проросійських бойовиків і померлих: СБУ накрила обурливу схему

      Для більшої переконливості роль перебіжчика мав виконувати мешканець тимчасово окупованого Криму, який у 2018 році "за покликом серця" прибув на материкову Україну та вступив до лав ЗСУ,
      – мовиться у повідомленні.

      До цього хлопець вже зраджував Україну: спочатку прийняв російське громадянство, потім присягнув на вірність ворогу і навіть воював у Сирії, захищаючи "русскій мір".

      Працівники ФСБ попросту вирішили використати українське походження хлопця. За задумом російської спецслужби, псевдопатріот мав різко розчаруватися в українському війську і, після повернення до Росії ходити на ефіри з історіями про пережиті "жахіття".

      ФСБ СБУ дезертир російська пропаганда
      Дезертира зупинили на адмінмежі з Кримом/ пресцентр СБУ

      Проте оперативникам СБУ вдалося перервати підступну операцію ФСБ і затримати дезертира під час спроби перетину адмінмежі з Кримом.

      Під час огляду у чоловіка вилучили зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на Донбасі. Наразі зрадник перебуває під вартою, всі деталі його співпраці зі спецслужбами Росії встановлюватиме слідство.

      blog_ava
      Коли в Україні буде Чорна п’ятниця: дата
      сьогодні
      5436
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Анексія Криму СБУ Війна у Сирії ФСБ Російська пропаганда Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
      сьогодні , 19:05 В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
      Євгенія Мазур 8512
      Що відомо про Олександра Дубінського: кар'єра, декларація та майно
      сьогодні , 18:30 Що відомо про Олександра Дубінського: кар'єра, декларація та майно
      Вероніка Климська 390
      Дискредитація України: як пранкер "Джокер" грає на руку Кремлю
      сьогодні , 17:00 Дискредитація України: як пранкер "Джокер" грає на руку Кремлю
      Петро Охотін 1637
      Скільки років треба працювати українцеві, щоб заробити статки 7 мільярдерів України
      сьогодні , 16:35 Скільки років треба працювати українцеві, щоб заробити статки 7 мільярдерів України
      Світлана Попова 613
      Що відомо про Павла Букіна: біографія ексдиректора Укроборонпрому
      сьогодні , 15:14 Що відомо про Павла Букіна: біографія ексдиректора Укроборонпрому
      Ірина Кошанська 643
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук