У лави ЗСУ вступив завербований Росією юнак: як його хотіли використати окупанти

Країна-агресор не перестає дивувати своїми цинічними діями. Так, російські спецслужби у Криму завербували місцевого хлопця та відправили його "служити" в українську армію. Агент мав зібрати "факти про жалюгідність ЗСУ" та потім розповідати про такі жахи в ефірі російських телеканалів.

Для створення необхідної медійної картинки ФСБ планувала використати українського десантника-дезертира, який насправді виявився російським військовим. Про це інформує пресслужба контррозвідки СБУ.

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Для більшої переконливості роль перебіжчика мав виконувати мешканець тимчасово окупованого Криму, який у 2018 році "за покликом серця" прибув на материкову Україну та вступив до лав ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

До цього хлопець вже зраджував Україну: спочатку прийняв російське громадянство, потім присягнув на вірність ворогу і навіть воював у Сирії, захищаючи "русскій мір".

Працівники ФСБ попросту вирішили використати українське походження хлопця. За задумом російської спецслужби, псевдопатріот мав різко розчаруватися в українському війську і, після повернення до Росії ходити на ефіри з історіями про пережиті "жахіття".



Дезертира зупинили на адмінмежі з Кримом/ пресцентр СБУ

Проте оперативникам СБУ вдалося перервати підступну операцію ФСБ і затримати дезертира під час спроби перетину адмінмежі з Кримом.

Під час огляду у чоловіка вилучили зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на Донбасі. Наразі зрадник перебуває під вартою, всі деталі його співпраці зі спецслужбами Росії встановлюватиме слідство.