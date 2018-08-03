В России – крупный пожар на одном из крупнейших заводов страны "Ростсельмаш": видео

В российском Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на одном из крупнейших заводов юга РФ – "Ростсельмаш".

Об этом информируют местные СМИ.

Читайте также: Спасателям быстро удалось ликвидировать пожар в харьковском вузе

Отмечается, что на территории "Ростсельмаша" утром 3 августа загорелся склад горюче-смазочных материалов. Это объясняет то, что с территории завода идет черный едкий дым. Кроме того, очевидцы отметили, что перед началом пожара был слышен взрыв.

В русской службе МЧС рассказали, что по прибытию пожарных на объект, расположенный на улице Менжинского, 2, пламенем был охвачен ангар. К этому времени огонь распространился на площадь 500 квадратных метров. В течение получаса пламенем было охвачено 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности №3.

В свою очередь, в "Ростсельмаше" опровергли возникновение пожара на заводе.