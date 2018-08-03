13:38
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

В России – крупный пожар на одном из крупнейших заводов страны "Ростсельмаш": видео

254 Читати новину українською
Пожар в Ростове на Дону 3 августа 2018: горит завод Ростсельмаш
Пожар в Ростове на Дону 3 августа 2018: горит завод Ростсельмаш / Фото из открытых источников

В российском Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на одном из крупнейших заводов юга РФ – "Ростсельмаш".

Об этом информируют местные СМИ.

Читайте также: Спасателям быстро удалось ликвидировать пожар в харьковском вузе

Отмечается, что на территории "Ростсельмаша" утром 3 августа загорелся склад горюче-смазочных материалов. Это объясняет то, что с территории завода идет черный едкий дым. Кроме того, очевидцы отметили, что перед началом пожара был слышен взрыв.

В русской службе МЧС рассказали, что по прибытию пожарных на объект, расположенный на улице Менжинского, 2, пламенем был охвачен ангар. К этому времени огонь распространился на площадь 500 квадратных метров. В течение получаса пламенем было охвачено 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности №3.

В свою очередь, в "Ростсельмаше" опровергли возникновение пожара на заводе.

 

Теги: Новости России Пожар
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить
сегодня, 13:01 Первоклассник-2018: сколько стоит собрать в школу и как сэкономить
Яніна Ткачук
Ризики Томосу
сегодня, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
Як працюють російські системи з виявлення снайперів
сегодня, 08:40 Як працюють російські системи з виявлення снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
2 августа, 22:01 Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
2 августа, 21:03 ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Как в столице Германии отпраздновали легализацию гей-браков: яркие фото
 1 июля 2017 , 13:23
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук