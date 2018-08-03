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У Росії – масштабна пожежа на одному з найбільших заводів країни "Ростсільмаш": відео

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Пожежа в Ростові на Дону 3 серпня 2018: горить завод Ростсільмаш
Пожежа в Ростові на Дону 3 серпня 2018: горить завод Ростсільмаш / фото з відкритих джерел

У російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на одному із найбільших заводів півдня РФ – "Ростсільмаш".

Про це інформують місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що на території "Ростсільмашу" вранці 3 серпня загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. Це пояснює те, що з території заводу йде чорний їдкий дим. Крім того, очевидці зазначили, що перед початком загорання було чути вибух.

У російській службі МНС розповіли, що по прибуттю вогнеборців на об'єкт, розташований на вулиці Менжинського, 2, полум'ям був охоплений ангар. До цього часу вогонь поширився на площу 500 квадратних метрів. Протягом півгодини полум'ям було охоплено 1,2 тисячі квадратних метрів.

Пожежі присвоїли підвищений ранг складності №3.

Своєю чергою, у "Ростсільмаші" спростували виникнення пожежі на заводі.

 

Теги: Пожежа Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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