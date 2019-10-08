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      В России бизнесмена Фукса объявили в розыск, – росСМИ

      80 Читати новину українською
      Павел Фукс
      Павел Фукс / pravda.com.ua

      Российские СМИ сообщают, что владелец MosCityGroup и бизнесмен Павла Фукса московская полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве.

      В пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили, что Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, пишет "ТАСС".

      К теме: Как путинский олигарх Фукс ведет роскошный бизнес в Украине: скандальные детали

      Судебное заседание по делу Фукса назначено на 11 октября. О деталях уголовного дела ничего неизвестно.

      Бизнесмен Павел Фукс в комментарии "Экономической правде" подтвердил, что в России против него ведется следствие и 11 октября по этому делу состоится судебное заседание.

      При этом бизнесмен назвал информацию об объявлении его в розыск фейком.

      Это политическое давление,
      – сказал он.

      Что известно про Павла Фукса?

      До недавнего времени Павел Фукс был российским бизнесменом и известным московским застройщиком. Сейчас он ведет бизнес в Украине.

      Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", занял 24 позицию в рейтинге 100 богатейших людей Украины с состоянием в 270 миллионов долларов. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. В 2018 году Россия ввела санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса.

      Читайте также: Задерживали ли украинского олигарха Фукса в Мексике: бизнесмен дал комментарий

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Криминальные новости Украина – Россия СМИ Полиция
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