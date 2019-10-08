В России бизнесмена Фукса объявили в розыск, – росСМИ

Российские СМИ сообщают, что владелец MosCityGroup и бизнесмен Павла Фукса московская полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве.

В пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили, что Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, пишет "ТАСС".

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Судебное заседание по делу Фукса назначено на 11 октября. О деталях уголовного дела ничего неизвестно.

Бизнесмен Павел Фукс в комментарии "Экономической правде" подтвердил, что в России против него ведется следствие и 11 октября по этому делу состоится судебное заседание.

При этом бизнесмен назвал информацию об объявлении его в розыск фейком.

Это политическое давление,

– сказал он.

Что известно про Павла Фукса?

До недавнего времени Павел Фукс был российским бизнесменом и известным московским застройщиком. Сейчас он ведет бизнес в Украине.

Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", занял 24 позицию в рейтинге 100 богатейших людей Украины с состоянием в 270 миллионов долларов. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. В 2018 году Россия ввела санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса.

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