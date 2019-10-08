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      У Росії бізнесмена Фукса оголосили в розшук, – росЗМІ

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      Павло Фукс
      Павло Фукс / pravda.com.ua

      Російські ЗМІ повідомляють, що власника MosCityGroup і бізнесмена Павла Фукса московська поліція оголосила у розшук у справі про шахрайство.

      У пресслужбі Таганського суду Москви повідомили, що Фуксу заочно пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві, пише "ТАСС".

      До теми: Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі

      Судове засідання у справі Фукса призначене на 11 жовтня. Про деталі кримінальної справи нічого не відомо.

      Бізнесмен Павло Фукс у коментарі "Еконмічній правді" підтвердив, що у Росії проти нього ведеться слідство і 11 жовтня у цій справі відбудеться судове засідання.

      При цьому бізнесмен назвав інформацію про оголошення його у розшук фейком.

      Це політичний тиск,
      – сказав він.

      Що відомо про Павла Фукса?

      Донедавна Павло Фукс був російським бізнесменом та відомим московським забудовником. Нині він веде бізнес в Україні.

      Фукс в 2017 році, згідно з рейтингом українського журналу "Фокус", зайняв 24 позицію в рейтингу 100 найбагатших людей України зі статком у 270 мільйонів доларів. У сферу його інтересів входить девелоперський, банківський бізнес і нафтогазова галузь. У 2018 році Росія ввела санкції проти 322 громадян України, включаючи Павла Фукса.

      Читайте також: Чи затримували українського олігарха Фукса у Мексиці: бізнесмен дав коментар

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Кримінальні новини Поліція ЗМІ
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