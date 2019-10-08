У Росії бізнесмена Фукса оголосили в розшук, – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що власника MosCityGroup і бізнесмена Павла Фукса московська поліція оголосила у розшук у справі про шахрайство.

У пресслужбі Таганського суду Москви повідомили, що Фуксу заочно пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві, пише "ТАСС".

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Судове засідання у справі Фукса призначене на 11 жовтня. Про деталі кримінальної справи нічого не відомо.

Бізнесмен Павло Фукс у коментарі "Еконмічній правді" підтвердив, що у Росії проти нього ведеться слідство і 11 жовтня у цій справі відбудеться судове засідання.

При цьому бізнесмен назвав інформацію про оголошення його у розшук фейком.

Це політичний тиск,

– сказав він.

Що відомо про Павла Фукса?

Донедавна Павло Фукс був російським бізнесменом та відомим московським забудовником. Нині він веде бізнес в Україні.

Фукс в 2017 році, згідно з рейтингом українського журналу "Фокус", зайняв 24 позицію в рейтингу 100 найбагатших людей України зі статком у 270 мільйонів доларів. У сферу його інтересів входить девелоперський, банківський бізнес і нафтогазова галузь. У 2018 році Росія ввела санкції проти 322 громадян України, включаючи Павла Фукса.

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