В России духовный наставник Поклонской проклял всех, кто закрывает храмы – видео

Настоятель Среднеуральского монастыря в Свердловской области записал гневное проклятие на всех тех, кто из-за карантина призывает не ходить в храмы. Между тем, отец Сергий, в миру Николай Романов, имеет криминальное прошлое и является наставником "экс-прокурора" Крыма Натальи Поклонской.

Висловився про пандемію, не добираючи слів, настоятель прямо під час проповіді, пише Ехо Москви. Серед іншого отець Сергій пропонує виселити борців із коронавірусом на далекі острови. Тим часом На Вінниччині зачинили монастир УПЦ МП, рішення не пов'язане з COVID-19 Цитати отця Сергія про пандемію "Богоборча влада разом із предтечею Антихриста , закриває храми, прикриваючись псевдопандемією".

, закриває храми, прикриваючись псевдопандемією". "Влада, прикриваючи свою ницість і боягузство , пропонує спілкуватися людям із Богом онлайн ".

, ". "Бог попереджає: боягузи до Царства Небесного не потрапляють".

"Пропоную: тих, хто страждає старечим маразмом , пандемією і духовною проказою, тих, хто пропонує забути бога, хулити його, забороняють ходити у храми, виселити їх у республіку Біробеджан, чи на острів Мартиніка, чи на острів Спінелонга" .

, пандемією . "Запевняю вас, щойно це станеться – тоді ж закінчиться неіснуюча епідемія коронавірусу у Росії".

коронавірусу у Росії". Той, хто посягає на закриття храмів, хай буде проклятий він і весь його рід!" Настоятель монастиря прокляв тих, хто закриває храми – дивіться відео Чим відомий отець Сергій і чому це не перший його скандал В миру він – Микола Романов, пишуть російські сайти, випускник школи міліції, а у 1986 році засуджений на 13 років за груповий грабіж, що спричив смерть потерпілого. До "духовних чад" о. Сергія серед інших відносять так звану "експрокурорку" Криму Наталю Поклонську. Імовірно саме цей священник вінчав її в монастирі із Андрієм Красильниковим. Перед введенням елекронного реєстру пенсіонерів, він висловився щодо перспективи вбивства Володимира Путіна. На проповіді в монастирі священник сказав: "Президент може почути страшні слова Божі:" Ти зважений на вагах і знайдений дуже легким і дні твої полічені ". При цьому благословив паству засипати главу держави вимогами не підписувати закон "Про персоніфікований облік в системі обов'язкового пенсійного страхування". Відомий настоятель Середньоуральского жіночого монастиря схиігумен і вигнанням "комп'ютерних бісів" з підлітків. Відповідне відео з такої процедцри активно гуляє інтернетом. Як ігумен отець Сергій виганяв "комп'ютерних бісів" – дивіться відео