В России горит металлургический завод, есть погибший: фото и видео

В России на металлургическом заводе "Электроцинк", что во Владикавказе, произошел пожар. Огонь уже охватил площадь размером более 4,5 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Издание также сообщает, что на "Электроцинке" сохраняется угроза взрыва. Огонь на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, возгорание возникло в цехе электролиза. Во время тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы. Жертв среди персонала нет.

Площадь пожара, по последним данным, составляет 4,5 тысячи квадратных метров,

– говорится в сообщении

Известно, что сейчас к тушению пожара задействовано 60 человек и 20 единиц техники.



На заводе сохраняется угроза взрыва / Фото из соцсетей

Пользователи публикуют в сетях видео завода, охваченного огнем.

Что такое "Электроцинк"?ОАО "Электроцинк" – одно из ведущих российских предприятий цветной металлургии и крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии. Завод производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. По данным компании, на ОАО "Электроцинк" работает около 1,8 тысяч человек.

Напомним, недавно в селе Малые Колпаны в Ленинградской области на крупнейшем заводе по производству пиротехники России "Авангард" произошел взрыв. Тогда два человека погибло, четверо пострадали, несколько человек находится под завалами.