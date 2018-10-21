Катастрофа российского самолета в Азовском море: пилоты погибли

В акватории Азовского моря спасатели обнаружили фрагменты тел обоих летчиков российского самолета Л-39, который потерпел здесь катастрофу.

24 канал сообщал, что 18 октября в Азовское море упал российский учебный самолет Л-39. Тогда отмечалось, что летчиков в районе падения ищет поисково-спасательная группа.

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20 октября в российском Минобороны сообщили, что два пилота погибли и были найдены фрагменты их тел, передает информационное агентство "Интерфакс".

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе катастрофы учебного самолета Л-39 установлены места пребывания фрагментов тел обоих погибших летчиков. Найденные фрагменты в течение дня вытаскивали из воды. Для подъема больших обломков фюзеляжа самолета в район проведения поисковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота , оборудованный подъемным механизмом и способным обеспечивать водолазные спуски", - говорят в российском оборонном ведомстве.

Напомним, в начале октября похожий случай произошел в Словакии – здесь также в районе авиабазы ​​Слиач в центральной части страны упал учебный самолет ВВС Словакии L-39, правда оба пилота успели катапультироваться.